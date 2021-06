Christophe Krywonis renunció a Telefe, se fue a El Trece y ahora estaría arrepentido

Esta importante figura de la TV argentina se lamenta por la decisión tomada. Ya no forma parte de Telefe y está en El Trece dentro de un programa que se hunde en el bajo rating.

Christophe Krywonis fue una de las grandes figuras que tuvo Telefe a lo largo de los últimos años. El chef francés, quien fue parte del jurado en MasterChef y Bake Off Argentina, logró llegar al público con su personaje serio pero ameno cuando la situación ameritaba. Sin embargo, en el último año tomó la decisión de renunciar al canal de las pelotitas para marcharse a El Trece con Mariana Fabbiani. Y, al parecer, se arrepintió.

Según informó La Pavada, de Crónica TV, Christophe no estaría convencido de lo que vive. Siendo parte de Lo de Mariana, observa cómo este programa cae día tras día en el rating frente a Flor de Equipo de su ex canal, Telefe. A su vez, tiene en mente que MasterChef Celebrity, programa al cual renunció para darle paso a Donato de Santis, es el más visto de la televisión argentina por escándalo.

Christophe Krywonis se habría arrepentido de dejar Telefe.

De acuerdo a los trascendidos, Krywonis no está conforme con su presente y estaría arrepentido de la decisión tomada. Por otra parte, tampoco se cumplió su premisa de no grabar diariamente, ya que Lo de Mariana se emite de lunes a viernes.

En un principio, el francés había argumentado que no estaba dispuesto a grabar todos los días y tener una vida más tranquila. Sin embargo, no sólo que no está cumpliendo con lo dicho: tampoco está a gusto en El Trece y sus horas parecen ser cada vez más difíciles.

¿Peligra el programa de Mariana Fabbiani? Sería reemplazada por El Zorro

Lo de Mariana debutó en la pantalla de El Trece en abril pasado como la gran apuesta de la señal abierta del Grupo Clarín para competir en los mediodías ante Flor de equipo. Si bien arrancó con buenos números, el ciclo conducido por Mariana Fabbiani fue cayendo en sus niveles de audiencia y suele quedar lejos del programa de Florencia Peña. Según consigna el portal A24, la gerencia de El Trece está analizando levantar Lo de Mariana y reemplazarla con El Zorro, que volvería a su horario clásico en los mediodías, lugar que perdió en el 2019.

El arranque de Lo de Mariana con 5,6 puntos de rating pareció indicar que finalmente El Trece había encontrado un programa con el que competir en la franja del mediodía ante las victorias reiteradas de Flor de equipo. Para incluir al ciclo de Mariana Fabbiani, las autoridades del canal debieron mover a Los Ángeles de la Mañana del mediodía, donde ya llevaban dos años. Si bien a los integrantes de LAM no les gustó el cambio debieron aceptarlo porque las órdenes llegaban de arriba.

Pero desde ese comienzo prometedor, Mariana Fabbiani fue perdiendo audiencia, lo que generó mucha preocupación entre los directivos de El Trece, que según indicó el portal A24 estarían analizando levantar Lo de Mariana por los bajos niveles de audiencia que viene registrando. El mismo portal también revela que las autoridades del canal abierto del Grupo Clarín ya estarían analizando alternativas para reacomodarse y ponerse en competencia. Inclusive adelantan que el ciclo de Mariana Fabbiani podría ver su final cuando termine el mes de junio.