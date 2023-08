Chau Socios del Espectáculo: una figura pegó el portazo y se fue a América TV

Una de las figuras históricas del magazine Socios del Espectáculo abandonó el programa y se fue a probar suerte en un nuevo desafío laboral. El video de la partida y la reacción en las redes sociales.

Socios del Espectáculo (El Trece) perdió a una de sus figuras más importantes y los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dieron la amarga noticia en los minutos finales de la emisión del viernes 25 de agosto. "Fui muy feliz", reveló el periodista que afrontará nuevos rumbos laborales en el futuro cercano.

"Riva Roy hoy nos deja. Ha trabajado con nosotros desde el arranque de este programa y bueno...", anunció Rodrigo Lussich dándole el saludo final al movilero y cronista Santiago Riva Roy. Una vez que tuvo la palabra, Riva Roy expresó: "Estoy contento porque es una oportunidad de crecimiento, pero un bajón por irme de un lugar donde de verdad te digo, te vas muy bien anímicamente, para mí el sueldo emocional es muy alto. La pasé muy bien en Socios".

Siguiendo con sus agradecimientos, el cronista de exteriores le dedicó un par de minutos a los conductores del ciclo: "(Adrián) Palla es un compañero que siempre me ha dado una mano, desde el 2015, en Desayuno Americano. Rodri (Lussich) también, insististe e hiciste un montón para que entre acá. Soy un infiel y me voy". Y en tono bromista agregó: "Esperemos que sea para crecer y si no, el año que viene vengo a llorar laburo".

De su lado, Adrián Pallares lo despidió destacando sus virtudes como periodista: "Un gran entrevistador, un gran hombre de la calle, un gran cronista que va a crecer ahora en un piso, que siempre es algo muy añorado para alguien que está en la calle. Lo mejor para vos, querido". En su cuenta de Instagram, Santiago también le agradeció a quienes lo apoyaron y escribió: "Fui muy feliz en socios, desde donde pueda seguiré ayudando, gracias enormes... primero a Rodrigo Lussich por convocarme, a Coco Fernández por aceptar y siempre escuchar. A Adrián Pallares porque desde Desayuno Americano sos un gran colega. Al gran panel, el mejor locutor y a Pepe Pompin, parte primordial del show. Y sobre todo al team producción".

Qué programa se roba al cronista de Lussich y Pallares

En diálogo con PRONTO, el cronista reveló cuál será su nuevo paradero en la televisión aunque señaló que se fue "re bien" y que "ama" Socios del Espectáculo. "Me salió la oportunidad de estar en América de cronista cubriendo el Bailando y también como panelista del programa El Debate del Bailando", confirmó, revelando su llegada a América TV.