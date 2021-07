¿Chau ShowMatch? Marcelo Tinelli y una drástica decisión por el bajo rating

Después de Corte y Confección ahora la productora de Marcelo Tinelli va por otro reality, que saldrá para las tardes de El Trece.

Por el fracaso de ShowMatch y La Academia Marcelo Tinelli prepara un nuevo reality y una miniserie para El Trece. Todos los detalles de los proyectos con los que buscará destronar a Telefe, su competencia directa en el minuto a minuto del prime time.

La convocatoria es para “arreglatutti”, aquellas personas habilidosas que saben arreglar cosas de la casa y de hecho el programa se llamará Hogar dulce hogar en la tendencia vintage que trajo la pandemia. Así como este tiempo obligó a la gente a quedarse adentro y muchos se motivaron con la cocina, con los cual los realitys gastronómicos se pusieron a la orden del día; a otros se les dio por ponerse a hacer reformas caseras, cambios de pisos, modificaciones hogareñas y demás, que son la clave de esta convocatoria.

Las ferreterías quedaron abiertas los primeros meses de cuarentena y en ese confinamiento trabajaron a full. En cuanto a la conducción no hay certezas de que sea Denise Dumas quien esté al frente de este nuevo formato.

Por estos días, Laflia tiene en pantalla el programa de entretenimientos Super Super, que conduce José María Listorti, La previa de la Academia de Magazine y el show diario con Marcelo Tinelli en las noches de El Trece que canceló esta semana los viernes de humor La productora quiere seguir creciendo con nuevos formatos, como éste reality y también está la promesa de sumarse a la ficción, con el proyecto que había anunciado su responsable para hacer la biopic del Gordo Valor.

Despidos masivos en ShowMatch por bajo rating: "Mucha gente se queda sin laburo"

La crisis en Showmatch, La Academia (El Trece) parece no tener fin en este 2021 para Marcelo Tinelli y ahora fue cancelada la sección humorística debido al bajo rating que tenía en uno de los canales del Grupo Clarín. “Se dio por terminado el ciclo de los viernes de humor. Nunca viví cobrando sin laburar. Me dijo que justo les iban a comunicar a todos que no seguían. Una lástima porque mucha gente se queda sin laburo", reveló el comediante Diego Pérez en la entrevista con Mientras tanto (Mucha Radio, FM 89.5).

Entonces, ya no habrá más especiales dedicados a “Politichef”, “El insoportable” y otros apartados que apuntaban a "hacer reír", algo que históricamente llevó al éxito al "Cabezón" pero que ya no le da resultado en la actualidad. "Marcelo no estaba muy convencido y no les funcionó como esperaban”, detalló.