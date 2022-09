Chau Pagani: la drástica decisión de El Trece tras su pelea con Distasio

El Trece tomó una contundente decisión tras el escándalo de Pagani y Distasio al aire. La palabra del periodista que se cruzó fuertemente con su colega.

Horacio Pagani y Nicolás Distasio protagonizaron una fuerte pelea en vivo y les trajo consecuencias. En las últimas horas se conoció la drástica decisión de El Trece que perjudica el futuro de ambos en lo inmediato.

Tras insultarse y cruzarse de forma muy picante en Pasión por el Fútbol, tanto Horacio Pagani como Nicolás Distasio fueron suspendidos. "Trae consecuencias no deseadas por nadie, pero lo concreto es que tanto la gente que produce el programa como el equipo de producción están muy enojados con la situación. No les pareció para nada gracioso las puteadas que se dijeron Distasio y Pagani al aire", manifestaron en Socios del Espectáculo.

"En principio, la decisión es que este domingo no formen parte del programa ni Horacio Pagani ni Distasio. Prefieren que no vengan para bajar las aguas y veremos si a futuro siguen siendo parte del programa", agregó Rodrigo Lussich. Segundos más tarde, el experiodista de Estudio Fútbol se descargó ante las cámaras de Socios del Espectáculo.

El descargo de Pagani: "Me faltaron el respeto"

Conociendo su sanción, Horacio Pagani se descargó tras el cruce con Nicolás Distasio y reconoció haberse sobrepasado: "Me faltaron el respeto y no soy de los que ponen la otra mejilla. Si me faltan el respeto, respondo el doble. Me dio la sensación de que se me fue la mano, pero bueno, ya pasó. Seguramente no voy a ir el domingo. Uno se tiene que hacer cargo de las cosas que pasan. Con Distasio no hablo, hace mucho no hablamos. Lo que me enoja es que se hacen arreglos, pactos, que él no los cumple".

"Yo no soy de Boca, y yo no digo que soy de ningún cuadro, no soy de ningún cuadro. Que la gente piense y sospeche me parece bárbaro, hace 56 años que laburo de periodista, y en esos tiempos no se decía de que cuadro sos. Si se sospecha, se sospecha. El que lo dice, que se haga cargo. Estoy arrepentido porque dije barbaridades en televisión, y esto merece que me sancionen. Yo no fui el que comenzó la situación, esto está a la vista. Yo por lo menos, me enojo. Pero no soy ningún ridículo", cerró el periodista.

Por lo pronto, y tras su pelea mediática con Nicolás Distasio, Pagani verá (al igual que su colega) el próximo programa de Pasión por el Fútbol a través de un televisor. Hasta el momento no se conocieron medidas más graves.