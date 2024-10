Chau misterio: Laura Ubfal contó la "verdad" sobre el futuro de Ariel en su salsa en Telefe

Estupor por lo que contó Laura Ubfal sobre Ariel Rodríguez Palacios y Telefe: "La verdad".

Laura Ubfal rompió el silencio y contó la verdad sobre el futuro del chef Ariel Rodríguez Palacios en Telefe, desmintiendo a un periodista de su programa Team Ubfal (América TV) en medio de las especulaciones de conflictos con la señal de aire. "Ahora contamos la verdad", sentenció la periodista de espectáculos.

A través de su portal de noticias web, Laura Ubfal reveló qué pasará con Ariel en su salsa en medio de especulaciones que indicaban que el chef Ariel Rodríguez Palacios no quería recibir a los participantes del reality Gran Hermano en su programa de cocina. "Ya tiene firmado su contrato 2025 en la emisora. Se fueron reflotando viejos shorts de supuestos problemas del conductor con relación a tener en su programa protagonistas de Gran Hermano o a hablar del reality, pero nada es verdad y no hay conflicto alguno en este sentido", remarcó Ubfal desmintiendo así la información de Lucca Prensa, quien es panelista de su nuevo programa en América TV.

"A partir de los rumores en las redes del final del ciclo se fueron sumando informaciones infundadas y ahora contamos la verdad sobre el futuro televisivo del cocinero", agregó la periodista asestándole un "palazo" a su colega, quien definió en sus redes sociales que el programa de Ariel Rodríguez Palacios "no se renueva para una nueva temporada" por bajo rating y por la reticencia del chef a hablar de la nueva temporada de Gran Hermano.

Escándalo en Telefe por lo que dijo Furia sobre Ariel Rodríguez Palacios: "Cuidado"

Juliana "Furia" Scaglione quedó involucrada en una feroz polémica tras su paso por Gran Hermano, al insultar a Ariel Rodríguez Palacios y reavivar una interna entre el chef y Telefe. "Sos un idiota", sentenció "Furia", amenazando al cocinero y generando un clima de incomodidad entre los integrantes de un programa de stream, también figuras del canal.

La tensa situación se dio en el marco del programa de stream Se Picó, cuando el analista de Gran Hermano Gastón Trezeguet le preguntó a "Furia": "¿Qué tenés para decir de los que dicen 'le están lavando la imagen'?". La joven que quedó eliminada del reality por decisión de los televidentes arremetió: "Me pareció re gracioso. En realidad yo hago personajes. Justo fui a ese programa, el de Ari (Rodríguez Palacios), que es amigo de Georgina (Barbarossa)".

Y sin dudarlo insultó al chef, con un lapidario: "Sos un idiota, me cayó bien pero está pasado de rosca y es hasta más intenso que yo. Vos tenés que ir al psicólogo y no yo. Está loquísimo. Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa flaco, no me falten el respeto".

El cruce entre "Furia" y el conductor de Ariel en su Salsa reavivó una vieja polémica del cocinero con Telefe, que recordó el periodista Ángel de Brito días atrás: "Ariel Rodriguez Palacios lo que tiene es que odia GH, se le nota en cámara. No quiere saber nada. Pero odia más a Furia. Dijo 'no la inviten más porque maltrató a una panelista, a una productora'".