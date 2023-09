Chau Magazine: Carmen Barbieri recibió una impactante noticia

En medio de los rumores de romance, Carmen Barbieri podría abandonar el canal de cable. Qué pasará con Mañanísima.

Carmen Barbieri hace dos años conduce Mañanísima. El ciclo está más que consolidado en la pantalla de Ciudad Magazine, pero en las próximas semanas el ciclo podría sufrir un drástico cambio. Además de la conductora, los panelistas también estarán afectados.

De lunes a viernes, Carmen, junto a Pampito y Estefi Berardi, se hacen cargo de las mañanas del canal. El programa va de 10 a 12 y además de tratar temas de actualidad, salen a la luz detalles de la intimidad de sus integrantes. La química entre el grupo es evidente y la trasmiten a sus televidentes, que siguen muy atentos el futuro del ciclo.

Según reveló Juan Etchegoyen, las autoridades de El Trece estarían muy interesados en que Mañanísima se sume al canal. El periodista explicó en su programa Mitre Live que las negociaciones estarían ya muy avanzadas y el pase se realizaría a finales de octubre.

Las tratativas no son demasiado complicadas, ya que ambos canales pertenecen al Grupo Clarín. Sin embargo sí existen algunos obstáculos: se deberá reacomodar la programación de las mañana de la señal que tiene a Adrián Suar como gerente de programación, y también resolver el conflicto de intereses de alguien del staff.

De concretarse el cambio de Mañanísima a la pantalla de El Trece, la programación cambiaría, y se verá si se reducen los programas que actualmente se emiten antes del noticiero de Mediodía Noticias: Bien de Mañana, Socios del Espectáculo y El Zorro.

Por otra parte, Pampito también se vería afectado por este cambio, y tendría que decidir si se queda con El Trece o con sus trabajos en América TV - es panelista de Intrusos y conductor de Estamos Okey-, en vista de que regularmente las figuras no se comparten entre canales de aire. De hecho, Pampita por ese motivo, cuando comenzó el Bailando 2023, tuvo que dejar su lugar como jurado de Los 8 Escalones.

Carmen Barbieri blanqueó su romance con un productor importante

Carmen Barbieri anunció que decidió empezar un nuevo capítulo amoroso en su vida tras la muerte de Santiago Bal, su exesposo, con un productor importante. "Ronda los 60 años", adelantó la mamá del mediático Fede Bal. Y aunque eligió mantener el enigmático, en las últimas días señalaron que su flamante interés romántico es Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez.

La revelación se produjo durante un móvil con Intrusos, cuando el cronista advirtió un cambio de look en la conductora y le preguntó: "¿Nuevo corte de pelo? ¿Puede ser que todos estos cambios sean para tu nueva cita?". Directa, "La Leona" le contestó: "Mañana me voy a Santa Fe, y después a Rosario. Si es que viene el fin de semana, tendremos una cita. Lo conozco hace mucho tiempo, es del medio y lo quiero. Es un productor importante, pero no lo voy a decir".

"Es mediano, no es ni alto, ni bajo. Es joven como yo, ronda los 60 años y es morocho. No sé su signo, tampoco sé el de mis mejores amigos. Me gusta porque es una persona muy derecha, es exitoso en lo que hace, porque es trabajador", sumó, dando detalles sobre la identidad de su misteriosa conquista.

En ese momento, el periodista aprovechó para recordar una pasada declaración de Carmen y soltó: "Me sorprende la falta de intimidad que dijiste tener desde hace mucho tiempo". Agarrando el guante, la capocómica se animó a entrar en terreno de la intimidad y deslizó: "En el amor es como el dulce de leche, comes una cuchara y no podes parar te comes el frasco, y cuando no lo probas, no lo deseas".

"Una vez Carmen confesó que hacía seis años que no tenía relaciones", sugirió Pampito en el estudio de televisión, aportando más información de los amores de Barbieri. Muy divertida, Carmen aprovechó su buen momento y bromeó: "Mi hijo Fede Bal, me pregunta todo, así como vos. Pero la última palabra la tengo yo, a lo sumo me dirá, '¿Le tengo que decir papá?".

Carmen Barbieri aseguró emocionada que iba a salir con un productor reconocido, que le vendría insistiendo hace rato, y si bien no dio nombres, los indicios que dio indicarían que se trata de Norberto Marcos. Tras ese entrevista, el tema apareció en uno de los clásicos informes de Bendita TV.