¿Chau LAM? Ángel de Brito confirmó lo que todos esperaban sobre América TV

Ángel de Brito le dará la bienvenida a un nuevo proyecto: qué pasará con LAM.

Ángel de Brito es un periodista de espectáculos más conocido por ser el conductor de LAM (América TV). Durante el último tiempo, realizó varios cambios en su elenco de panelistas, y tras varios ajustes, desde hace tres años su programa se convirtió en uno de los más vistos de la pantalla chica. Debido a este enorme éxito, De Brito recibe cada vez más propuestas por parte de canales y, dentro de muy poco tiempo, conducirá un nuevo programa. Con esta situación ¿Llega el fin de LAM? El periodista lo respondió sin vueltas.

Tras unas largas vacaciones, el periodista, quien además formará parte del jurado del Bailando 2023 (América TV), retomó con la conducción de su ciclo. En este contexto, les anunció a sus fanáticos que lo espera un nuevo proyecto. Mientras algunos se mostraron muy entusiasmados por la noticia, otros se preguntaron si eso significaría que LAM terminará pronto.

El conductor habilitó la caja de preguntas en su cuenta de Instagram y jugó al juego #ÁngelResponde con sus seguidores, a través del cual les responde cualquier tipo de pregunta que le hagan. "¿Te gustaría hacer algún programa que no sea sobre chimentos?", le preguntó un usuario. "Es lo que se viene. Arranco en octubre un nuevo programa", respondió el conductor. Fue entonces cuando un seguidor se preocupó y le preguntó si eso implicaría el fin definitivo de LAM, pero para la tranquilidad de su público, De Brito respondió que no. Minutos después, explicó que aún no podía dar demasiados detalles al respecto, pero que muy pronto la producción del programa confirmará la fecha de estreno.

Historias subidas por Ángel de Brito.

Cuándo arranca el Bailando 2023: la palabra de Ángel de Brito

Lo que muchos fanáticos del histórico ciclo de baile conducido por Marcelo Tinelli se preguntan es cuándo comenzará El Bailando 2023, que esta vez, se estrenará por la pantalla de América TV. "¿Cuándo arranca el Bailando 2023?", le preguntó un seguidor de Intsagram al periodista. "4 de septiembre, confirmado", aseguró el conductor. Ante la insistencia de sus seguidores, quienes le preguntaron si volverían a posponerlo, reiteró: "Ya no hay vuelta atrás, no hay dudas ni fecha alternativa. Faltan 10 días".

