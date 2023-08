Chau Guillermina Valdés: la nueva famosa que enamoró a Santi Maratea

Santiago Maratea confesó su amor por una reconocida figura de la farándula, tras el romance que mantuvo con Guillermina Valdés.

Santiago Maratea sorprendió a todos al revelar quién es la famosa que le robó el corazón, tras el romance que tuvo en secreto con Guillermina Valdés. El influencer estuvo como invitado en DDM (América TV) y reveló sus sentimientos más profundos por una reconocida mujer de la farándula. El joven hizo esta inesperada declaración apenas unas semanas después de haber confesado que tuvo un romance secreto con la exesposa de Marcelo Tinelli.

Se trata de Mariana Fabbiani, la conductora del ciclo. Todo comenzó cuando la periodista lo presentó en su programa y recordó cómo fue el día en que se conocieron. “Vos me dijiste que ya nos conocíamos nosotros dos...”, soltó la conductora. “Sí, ¿puedo arrancar por ahí?”, le preguntó Maratea. Fabbiani le dio permiso y le respondió: "Por favor, me siento muy vieja cuando me acuerdo de esto, pero por favor, contalo porque me la banco”.

Maratea aprovechó la situación y le hizo un piropo: “Para mí vos siempre tuviste la misma edad...”. “Muchas gracias, es un elogio eso”, contestó Mariana, entre risas. Fue entonces cuando el influencer les explicó a los televidentes cómo fue su historia con Mariana: “Yo la conocí en RSM, porque la jodí mucho a mi mamá. Vengo de una familia que no tiene ningún vínculo con los medios, y para mi mamá era muy raro ir a la tribuna de RSM".

Acto seguido, la dejó sin palabras con una inesperada confesión de amor. "Pero yo estaba muy enamorado de vos...”, admitió. Con un gesto de perplejidad, la conductora le contestó que no estaba al tanto de ese último detalle. Maratea continuó con su relato y aseguró que la periodista fue su primer amor.

"Yo creo que fue mi primer amor platónico, porque tenía 10 u 11 años. Mi intención era una especie de propuesta de casamiento, pero no me animé. Y una amiga te dijo ‘él te ama’. Vos me saludaste, yo me puse bordó y ahí quedó”, recordó Santiago. “Mirá vos, las vueltas de la vida...”, concluyó Fabbiani.

Mariana Fabbiani reveló su secreto para mantener viva su relación

Mariana Fabbiani está en pareja con el productor Mariano Chihade, con quien tuvo dos hijos, desde el año 2006. Tras más de 15 años en pareja, la periodista abrió su corazón y contó cuál es su secreto para tener una relación sana, sólida y duradera en el tiempo. "Es un amor que se ha transformado muchísimo. Conserva la esencia, el compañerismo, las ganas de que el otro sea feliz. Siempre que esté ese motor, está todo bien digo yo", reflexionó, en diálogo con revista Caras.

Además, aseguró que lo que la enamoró de su pareja "es de buena madera y tiene una inteligencia superior". "Eso me hace fácil el camino. Admiro su valor por la familia, la amistad... Pero bueno, en 17 años, uno pasa de todo. Buscamos nuestros tiempos para la pareja, no voy a decir que somos románticos, pero lo hacemos. Hay que hacerlo, enseguida se empieza a notar en la pareja cuando faltan", finalizó.