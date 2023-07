Mariana Fabbiani le dio la peor noticia a Marcelo Tinelli

Mariana Fabbiani no logró lo esperado en América TV: el duro revés para Marcelo Tinelli.

Mariana Fabbiani no tiene buenas noticias para Marcelo Tinelli. La conductora, quien recientemente estrenó El Diario de Mariana (DDM) por la pantalla de América TV, no obtuvo los números de rating esperados. El pasado viernes 28 de julio, el programa registró su marca más baja desde que comenzó. Por esta razón, Tinelli, quien abandonó El Trece y desembarcó en América como conductor y gerente, no estaría pasando por su mejor momento a nivel profesional.

La competencia en la televisión argentina no es nada fácil de llevar para los canales. A pesar de la larga trayectoria con la que cuenta Fabbiani, no alcanzó las expectativas de América, mientras que El Trece se convirtió en el líder del día con Los 8 Escalones del Millón, el programa conducido por Guido Kaczka. Sin embargo, gracias a LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, América remontó en el rating. Tanto por la mañana como por la tarde, Telefe logró los números más altos, mientras América TV tuvo los más bajos durante la parte nocturna.

En la franja de la mañana, El Noticiero de la Gente (Telefe) obtuvo 7.6 puntos. A este le siguieron Ariel en su Salsa (Telefe), con 4.8 puntos, y Socios del Espectáculo (El Trece), con 3.0. El Zorro (El Trece) marcó 3.6, mientras que ¡Qué Mañana! (El Nueve) alcanzó 2.2. Los que más abajo se posicionaron en el horario matutino fueron Buenos Días América (América TV) y América Noticias Mediodía (América TV), que obtuvieron 1.4 y 1.2 puntos respectivamente.

Por la tarde, los programas de entretenimiento se llevaron el rating más alto. Las novelas turcas Nuestro Amor Eterno (Telefe), que obtuvo 9.2 puntos, y Amor de Familia (Telefe), con 8.3, lideraron la jornada. A estas le siguieron Ahora Caigo (El Trece), el programa conducido por Darío Barassi, con 6.6; Cortá por Lozano (Telefe) y Los Desconocidos de Siempre (El Trece), con 4.1. Otros programas, como Flechazo Amor Oculto (El Nueve) y Pasaplatos Famosos 2 (El Trece) no lograron números altos y obtuvieron 1.0 y 3.2 puntos respectivamente.

Por último, en el rating de la noche arrasó Telefe, con su novela brasilera Pantanal, que obtuvo 10 puntos. Luego le siguieron LAM (América TV), con 3.9; Argentina, Tierra de Amor y Venganza 2 (El Trece), con 4.4; Llamas del Destino (Telefe), con 6.7; Los 8 Escalones del Millón (El Trece), con 8.9; Telefe Noticias (Telefe), con 9.4 y Todo por mi Hogar (Telefe), con 8.0. Por otro lado, los que más bajo rating tuvieron fueron La Hora Exacta (El Nueve), Noche al Dente (América TV), Polémica en el Bar (América TV) y Pasó en América (América TV), todos ellos, con un puntaje de apenas entre 1 y 2.5 puntos.

