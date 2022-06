Chau El Trece: el famoso canal al que se mudaría Mirtha Legrand

Una reunión ejecutiva definirá el futuro de la diva dentro de la pantalla chica.

Luego de dos años alejada de la televisión, Mirtha Legrand empezó a organizar su regreso a la pantalla chica. Aunque si bien se instalaron muchos rumores con respecto al formato, el horario y la dinámica que manejaría esta nueva etapa de la conductora en los medios, recientemente se conoció cuál es la propuesta que pesa más fuerte para la producción: Mirtha Legrand podría abandonar definitivamente El Trece.

Según trascendió, este jueves a la tarde hubo una importante reunión que definiría el futuro de Mirtha Legrand en televisión. Luego de varias temporadas en América TV, la diva se mudó de señal y aterrizó en El Trece, donde realizó dos programas: Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha. Sin embargo, con la pandemia, la emblemática conductora se alejó del canal y en su lugar quedó su nieta, Juana Viale. Pero parece que luego de varias especulaciones sobre su regreso, Legrand dará un paso al costado y le soltará la mano al canal de Adrián Suar.

La reunión del día jueves se dio entre Nacho Viale y Diego Palacio, los responsables de la producción de los programas de Mirtha Legrand, y Guillermo Pendino y Federico Levrino, los productores de Telefe. Aunque si bien todavía no se conoció el tipo de contratación que tendría la diva en el canal de la familia, se trataría del gran pase del año, ya que esta señal nunca contó con la presencia de Legrand en su grilla.

En este contexto cabe recordar que, hace unos días atrás, Adrián Suar habló sobre la posibilidad de volver a poner a Mirtha Legrand dentro de la grilla de El Trece y no se refirió a un panorama muy alentador. "Es una cuestión económica, no hay otra cosa. Ojalá podamos lograrlo. El canal quiere, si ellos quieren se logrará. Y si no, me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla de El Trece. Es una figura para la pantalla de eltrece y sino que vaya donde quiera porque ella es de todos los canales. Es una cuestión económica nada más", aseguró el productor.

Mirtha Legrand recibió el alta de coronavirus

Mirtha Legrand se manifestó en las redes sociales para actualizar su estado de salud. Tras dar positivo de coronavirus hace algunas semanas, la diva argentina se pronunció en su cuenta de Twitter para contarle a sus seguidores las novedades que recibió por parte de los médicos.

Afortunadamente para Mirtha Legrand, la abuela de Juana Viale, volvió a testearse por el Covid-19 y dio negativo. Así lo expresó en la red social del pajarito: "Quiero contarles que mi test del día de hoy dio negativo de COVID. Muchas gracias a todos por preocuparse y ¡por las infinitas muestras de cariño! ¡A seguir cuidándose con responsabilidad! ¡Chau chau!".