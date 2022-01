Charlotte Caniggia reveló el verdadero motivo por el que faltó a MasterChef

Charlotte Caniggia se sinceró en MasterChef Celebrity sobre el verdadero motivo de su ausencia en el reprechaje, tras los rumores que ensuciaron su imagen.

Charlotte Caniggia se ausentó del capítulo de ayer de MasterChef Celebrity, martes 4 de enero, por un motivo que hasta hoy no había sido revelado. Mientras tanto, dentro y fuera del set surgieron muchos rumores que la perjudicaron: que no había querido ir para no perder, que se quería ir a Cancún con su novio, que ya no le interesaba el certamen, entre muchos otros.

En esta instancia, el reprechaje, en la que los exconcursantes de MasterChef compiten entre sí para ver quién tiene una segunda oportunidad para volver al programa, es sumamente importante que ninguno falte. Pero a Charlotte le surgió un problema que no pudo ser ignorado y, lamentablemente, tuvo que faltar y hoy contó los motivos.

“Ha vuelto Charlotte. Un aplauso, chicos”, pidió Santiago del Moro, el conductor del reality. “Charlotte no estuvo ayer. Ayer se comentaba que no viniste porque dijiste que si venías te tenían que asegurar que subías al balcón. ¿Es cierto eso o no? ¿No lo escuchó nadie ese rumor?”, preguntó Del Moro. “¡Sí, se escuchó!”, dijeron a coro Damián Betular y Germán Martitegui.

“No, no. No es cierto, no me sentía bien ayer. Lo siento, a veces uno se enferma”, explicó ella. “Ayer estaba engripada así que no pude venir. Yo vine a cocinar, a poner lo mejor de mí, pero quiero subir al balcón, obvio. Hoy estoy bien y espero subir al balcón ese”, agregó Caniggia, en medio de su intento por recobrar fuerzas y tener una segunda chance.

“Quedan dos días, el de hoy y el de mañana, para que puedas subir a ese balcón. Acá sube al balcón el mejor plato. No se arregla nada, no hay favoritismos, no hay popularidad ni ‘el más querido’ o ‘el menos querido’”, les advirtió Del Moro. “Acá, ellos (el jurado) son los que saben. Y les guste o no les guste, el que más les guste va a subir al balcón y el resto viene mañana a seguir intentando”.

La reacción de Charlotte Caniggia al ver quién ganó subirse al balcón en MasterChef Celebrity

Finalmente, en este capítulo el que se salvó y logró ir al balcón fue Héctor “El Negro” Enrique. “Tengo una bronca terrible, pero me la voy a desquitar yendo al parque a comer”, expresó Charlotte, muy enojada con el jurado. Mientras tanto, deberá esperar junto al resto de los participantes para ver si consigue subirse al balcón en los desafíos siguientes.