Celeste Muriega se quebró en vivo por una muerte: "Un baldazo de agua fría"

La celebridad reveló cuán cercano era su vínculo con una persona que perdió la vida y no pudo evitar la emoción.

Celeste Muriega se quebró en vivo al recordar a Gustavo Martínez, el padrino de los hijos de Ricardo Fort, que se quitó la vida hace pocos días. La modelo se sinceró sobre cómo tomó la noticia y reveló cómo era la relación que mantenía con la expareja del empresario.

"Me pone muy mal la historia, el desenlace. Yo tuve la oportunidad de hablar con él hace poco, cuando le hice el homenaje a Ricardo en La Academia y decidí llamarlo por teléfono", expresó la celebridad en una emisión de Nosotros a la Mañana y así dejó en claro qure Martínez estuvo activo socialmente hasta hace poco tiempo. "Hablamos mucho, estuvimos prácticamente hablando durante una semana".

Muriega continuó en alusión a cuán agradecido se mostraba Gustavo cada vez que veía alguna manifestación artística en conmemoración de Fort llevada adelante por la bailarina. "Él siempre que veía algo artístico mío decía que Ricardo debía estar recontento. Yo sé lo que él me quería. Fue relindo porque compartimos muchas cosas lindas", soltó la pareja de Christian Sancho.

"Me quedé con las ganas de darle un abrazo a Gustavo Martínez por el cariño que le tenía, era una gran persona", concluyó la celebridad y así demostró cuán dolida quedó tras enterarse del deceso del tutor de Martita y Felipe Fort. Además, contó cómo atraviesan los adolescentes esta pérdida: "No hablé con los chicos. Todavía no cayeron. Les debe estar explotando el teléfono y yo debo ser de las últimas a la que tienen que contestarle. Todavía no les escribí ni nada, pero estoy al tanto. Debe ser un baldazo de agua fría para los nenes".

El enojo de Flor de la V con la familia Fort

Tras lo acontecido con Gustavo Martínez, Flor de la V notó cierta insensibilidad por parte de la familia y dejó entrever que se trataba de clasismo. "Nadie que saliera, mínimamente, a demostrarlo de cualquier forma. No sé, cuesta hablar de estas cosas porque cada persona atraviesa el dolor de diferente manera, pero sí siento que era necesario que alguien muestre un poco de dolor", soltó la diva en una emision de Intrusos.

"Cuánto desamor, sólo hablan de plata. Me llama la atención que no hubo una lágrima, una persona que llore a esta persona que dio y entregó su vida por los mellizos", siguió la celebridad y concluyó: "Es un nuevo capítulo en esta historia de la familia Fort que está signada por el dinero y la tragedia".