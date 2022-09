Celeste Cid reveló su principal problema con los hombres: "Tienen miedo"

Celeste Cid confesó la razón por la que le cuesta tanto vincularse con hombres, tras su ruptura con Iván Pierotti.

Celeste Cid confirmó su separación de Iván Pierotti luego de tres años de relación, en mayo de 2022. Ahora que pasaron algunos meses de su ruptura, la actriz brindó una entrevista en la que se abrió sobre su presente sentimental.

Un movilero de Implacables (El Nueve), el programa conducido por Susana Roccasalvo, entrevistó a Celeste y le hizo la pregunta que todos sus seguidores se estaban haciendo: si volvió a entablar un vínculo romántico después de su separación.

"Estoy sola y estoy súper bien, divirtiéndome", contestó la actriz al ser consultada al respecto. Cuando el notero le preguntó qué características tendría que tener una persona para gustarle, Cid admitió que casi nadie se le acerca y da el primer paso y que muchas veces es ella quien debe invitarlos a tomar algo.

"Nadie se te acerca. No sé si me tienen miedo... pero a veces creo que hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy... Entonces a veces uno tiene que avanzar un poquito", bromeó la estrella. Por otro lado, aseguró que está en un momento de su vida en el que disfruta mucho de su propia compañía.

“A mí me está pasando ahora que digo 'me gusta estar sola’. Es una elección que sea de esa manera. El amor no te lo trae siempre un otro, eso es una responsabilidad y en nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo; generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí”, reflexionó.

En cuanto a las diferentes maneras de relacionarse sexoafectivamente, la actriz sostuvo que para ella "se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad”.

El fuerte ida y vuelta entre Celeste Cid y Yanina Latorre

Recientemente, Yanina Latorre, panelista de LAM (América TV) reveló que años atrás había sido vecina de Celeste Cid y de "Chano" Charpentier, en la época en la que estaban en pareja y los dos estaban atravesando una crisis con respecto a sus adicciones.

La "angelita" contó que la pareja fue echada del edificio por generar disturbios e incluso detalló que el hijo de Celeste jugaba a la pelota solo en el garage porque su mamá y "Chano" estaban todo el día encerrados consumiendo sustancias.

Al ser consultada sobre estas declaraciones de Latorre, Cid dijo: "Prefiero no opinar de gente que no. Todo bien, pero ella en su momento dijo algo de mi hijo que me dolió mucho y yo privadamente le hablé y le dije que tenía un recuerdo totalmente fallido. Nada, lamento que sea así su recuerdo. Sé la persona que soy, la madre que soy y no tengo mucho para decir al respecto".

Yanina se defendió diciendo que Celeste "está confundida" y que ahora "está recuperada, pero tuvo un momento muy feo". "Yo lo conviví porque eran vecinos y era un escándalo, había reuniones para que se vayan. Los excesos muchas veces te llevan a lugares que vos no te acordás", cerró la panelista.