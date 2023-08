Ceferino Reato y una inesperada crítica contra Del Moro: "No hay lugar"

El panelista de América TV habló sobre la nueva versión de Intratables, el programa que históricamente condujo Santiago del Moro. Las contundentes declaraciones del periodista.

Intratables regresó a la pantalla de América TV el pasado domingo, pero con un formato renovado. El cambio más impactante fue la del conductor: Nicolás Magaldi fue el elegido para reemplazar a Santiago del Moro y la renovación no pasó desapercibida. Uno de los primeros en hablar sobre el tema fue Jorge Lanata y ahora Ceferino Reato, uno de los panelistas del ciclo, le envió un fuerte mensaje a la estrella de Telefe.

El periodista se refirió a las diferencia con la antigua versión del show político, que además de conductor cambió completamente el panel. Los nuevos integrantes del staff son Liliana Franco, Augusto Tartúfoli, Candelaria de la Sota, Enrique Zuleta Puceiro, Raúl Timerman. Amalia Díaz Guiñazu, y Reato.

En diálogo con La Once Diez, Reato afirmó que en este “Intratables” renovado “no hay lugar para la épica”. En este sentido, al ser consultado sobre figuras históricas como Diego Brancatelli, aclaró que “no hay lugar para individualidades“, dejando en claro que se trata de un formato “colectivo”, por su característica coral y no depende de ninguna figura.

“Soy un tipo que no se aferra a nadie, no extraño", subrayó el periodista. "Pero no creo que falte nadie, es un formato colectivo que se hace en conjunto. Creo que de hecho hubo mucha gente y eso para el conductor es muy difícil”, agregó. La referencia a Del Moro se hizo irremediable, más teniendo en cuenta que hasta hace unos meses fueron compañeros en el Debate de Gran Hermano.

Además, destacó la incorporación de Magaldi, a quien describió como una personas muy correcta, pues permite un "debate caliente pero cortés. “Nos importa hacerlo así porque así de paso educamos también, demostramos que se puede discutir sin perder amabilidad“, reflexionó.

Santiago del Moro le dio un sorprendente consejo a Nicolás Magaldi

En las horas previas al debut en Intratables, Nicolás Magaldi hizo una inesperada revelación sobre Santiago del Moro. Precisamente, el conductor confesó que habló con el presentador de Gran Hermano, quien estuvo frente al ciclo que ahora conduce, y tuvo un peculiar ida y vuelta.

En diálogo con Por si las Moscas, el periodista reveló cuáles son sus expectativas y contó que Del Moro le dio un peculiar consejo. Durante muchos años, Santiago llevó a cabo del emblemático ciclo, motivo por el que se sintió autorizado a hacerle una peculiar advertencia.

"Me dijo cosas muy lindas para mí, pero me dio consejos muy buenos, entendiendo que esto es un show, pero es la vida misma, lo que se dice en Intratables tiene una trascendencia impresionante, y a la vez tiene que tener atracción y ritmo", indicó Nicolás. Luego agregó: "Santi me contó que él amoldó el programa a su estilo, me dijo que yo le ponga mi impronta al programa, pero que tenga cuidado con la trampa o el trampolín porque voy a estar nadando con tiburones".

Intratables volvió a la pantalla de América TV el pasado domingo y el rating no fue el esperado. Apenas empezó, el ciclo marcó 1,8 puntos y se colocó directamente en el tercer puesto de la franja, justo por debajo de Cine Trece con 6 puntos y Pasapalabra Famosos con 8.9, luego alcanzó un pico de 2.3, pero con el inició de la final de MasterChef provocó que baje hasta 1 punto. "Es volver a convocar el debate político a la televisión argentina, invitando a tener un show, y poder volver a discutir. No quiero que sea un programa personalista, quiero que todos jueguen, que todos se luzcan, abrir el juego. Estarán Ceferino Reato, Liliana Franco, Nacho Fidanza, Augusto Tartúfoli, Fernando Cerolini, Candelaria De La Sota y después especialistas invitado. Es el trabajo de moderar pasiones", sostuvo Magaldi en la mencionada entrevista.