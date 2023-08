Inesperada revelación de Nicolás Magaldi sobre Santiago Del Moro: "Cuidado con la trampa"

A días de su debut en el emblemático ciclo, Magaladi reveló detalles de la conversación privada que mantuvo con el conductor de Gran Hermano.

A horas de su debut en Intratables, el emblemático ciclo de actualidad y espectáculos, Nicolás Magaldi hizo una inesperada revelación sobre Santiago del Moro. Precisamente, el conductor confesó que habló con el animador de Gran Hermano, quien estuvo frente al ciclo que ahora encarará, y tuvo un peculiar ida y vuelta.

En diálogo con Por si las Moscas, ciclo radial emitido por La Once Diez, Magaldi contó sus expectativas del ciclo y contó que Del Moro le dio un peculiar consejo previo a su debut. Durante muchos años, Santiago llevó a cabo del emblemático ciclo, motivo por el que se sintió autorizado a hacerle una peculiar advertencia.

"Me dijo cosas muy lindas para mí, pero me dio consejos muy buenos, entendiendo que esto es un show, pero es la vida misma, lo que se dice en Intratables tiene una trascendencia impresionante, y a la vez tiene que tener atracción y ritmo", empezó por revelar Nicolás. Luego sumó: "Santi me contó que él amoldó el programa a su estilo, me dijo que yo le ponga mi impronta al programa, pero que tenga cuidado con la trampa o el trampolín porque voy a estar nadando con tiburones".

Intratables vuelve a la pantalla de América TV este domingo 6 de agosto a las 21:30 horas. El ciclo que suele tratar temas políticas presentará una "nueva faceta" de cara al año electoral. "Es volver a convocar el debate político a la televisión argentina, invitando a tener un show, y poder volver a discutir. No quiero que sea un programa personalista, quiero que todos jueguen, que todos se luzcan, abrir el juego. Estarán Ceferino Reato, Liliana Franco, Nacho Fidanza, Augusto Tartúfoli, Fernando Cerolini, Candelaria De La Sota y después especialistas invitado. Es el trabajo de moderar pasiones", reveló en la misma entrevista.

Santiago del Moro dijo lo que nadie esperaba de su relación con Guido Kaczka: "Diferentes"

Santiago del Moro habló sobre su relación con Guido Kaczka después de que corrieran rumores alusivos a una supuesta pelea entre ellos. El conductor de Masterchef reveló la verdad de su vínculo con su colega.

Del Moro y Kaczka fueron competencia durante tiempo, tanto en las radios en las que trabajaron como en televisión. Hace años el blondo conducía su ciclo Mañanas Campestres en la Pop 101.5, mientras que Kaczka ya tenía su ciclo matutino en La 100. De esa manera, el conductor del canal de las pelotas se refirió a las rivalidades entre ellos.

"Aquella vez, nos sentaron al lado para la producción fotográfica de una revista y fue la primera vez que pudimos conversar. Los dos somos acuarianos, muy parecidos, y tenemos una mirada similar del medio, aunque somos diferentes como conductores. Nuestra convivencia es genial, de mucha confianza. Es mi amigo, hay una relación familiar", soltó el periodista que condujo la ceremonia de los Martín Fierro 2023, en diálogo con La Nación. Al mismo tiempo, Kaczka habló del pase que viven todas las mañanas en La 100: "Es un gran momento, de buena convivencia. Nos respetamos mucho profesionalmente y nos queremos personalmente, así que intercambiamos ideas según los temas que surgen cada día y, además, nos reímos mucho”.