Cecilia Roth contó lo que nadie sabía de su hijo con Fito Páez: "Lo acompaño"

La actriz habló sobre su hijo de 24 años en una reciente entrevista. Cecilia Roth reveló a qué se dedica Martín Páez Roth.

Cecilia Roth habló sobre la actual vida de su hijo Martín, producto de su amor con Fito Páez. La actriz de filmes como Kamchatka y Todo sobre mi madre dio a conocer la cercana relación personal y laboral que el joven tiene con su padre.

"Martín hoy trabaja con Fito y tiene una mentalidad empresarial, que yo envidio profundamente. Hace todo el merchandising de su papá, pero no soy quien lo tiene que contar. Es un habilísimo empresario”, comenzó su descargo Roth en diálogo con Ángel de Brito en LAM. Y sumó: "Creo que es un tema que nunca hablé por respeto a Martín porque si alguien tiene que hablar de eso es él, no yo".

Roth recordó la época en que su hijo era menor de edad y la decisión que tomaron con Páez para preservar la intimidad del niño ante la fama de sus padres. "Con él hicimos una cautelar para que no saliera en fotos. No recuerdo si nos perseguían porque yo estaba muy embobada con él. A mí me gustan las cámaras cuando trabajo, pero no cuando no trabajo", señaló la galardonada artista. Y concluyó: "No lo obligo a nada, pero lo acompaño para donde vaya. Estoy ahí, mirando o sabiendo", en alusión a sus límites como madre.

"La verdad es que nunca hablé de la adopción de Martín, porque es algo que decidimos con Fito. Lo que puedo decir es que es una manera más de entrar en el mundo el hecho de ser adoptado", reflexionó Roth en relación ala adopción de su hijo de 24 años.

La opinión de Cecilia Roth sobre la serie de la vida de Fito Páez

"A ver, es una serie y, como todas las series, tiene la necesidad en enganchar al público un capítulo tras otro. Entonces está muy edulcorada. Además abona a la teoría de que yo aburguesé a Fito. La chica rubia rica que es súper famosa, que tiene casas espectaculares y se conocen en una casa espectacular, ella lo lleva a una casa espectacular y le dice: ‘¡Un loquito rockero en mi casa no quiero!’", soltó la actriz. Y recordó su relación con Páez: "Fue una relación muy hermosa, realmente fue un encuentro hermoso de dos almas. Me acuerdo que cuando lo conocí mi depiladora de esa época me dijo: ‘¿Qué le viste?’. ‘El alma le vi’. Me hizo llorar el primer día que lo conocí", en diálogo con C5N.