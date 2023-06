Carolina Amoroso fue sorprendida por su novio en vivo: "No puedo creer esto"

Carolina Amoroso recibió un saludo de su novio mientras estaba al aire en Socios del Espectáculo (El Trece) y reaccionó de una particular manera.

Carolina Amoroso fue sorprendida por su novio, Guido Covini, quien le mandó un saludo al aire en Socios del Espectáculo (El Trece). La periodista de TN Todo Noticias se emocionó profundamente al escuchar las palabras que el joven le dedicó, a cuatro meses de haber comenzado su relación. Aunque Amoroso mantiene un perfil bastante bajo con respecto a su vida privada en las redes sociales, no pudo ocultar su emoción al escuchar el saludo que su amado le había enviado de sorpresa.

Carolina fue interrogada sobre su presente sentimental por Rodrigo Lussich, Adrián Pallares, Paula Varela y el resto de las panelistas del programa. La periodista contó detalles sobre su historia de amor y, de un momento a otro, la sorprendieron mostrándole en pantalla el video que el músico le había dedicado.

“Nos conocimos por Instagram. A mediados de enero, yo había hecho un viaje a Ucrania y me comentó una historia que yo había subido. Vi que había seguido mi trabajo y que tenía la tilde azul, pensé que por ahí nos conocíamos de algún lado”, relató Amoroso, con una enorme sonrisa. Acto seguido, transmitieron el saludo que su novio le mandó a la producción de sorpresa.

“Hoy es un día importantísimo para mí, no solo porque cumplimos meses sino porque tengo la oportunidad de decir públicamente lo que te amo. Cuando te conocí, no podía creer que me iba a enamorar de alguien tan especial como vos. No solo porque llenás de alegría cada momento que compartimos juntos, sino también porque te admiro muchísimo”, comenzó el ingeniero y músico.

“Cada vez que prendo la pantalla y te veo cómo irradias carisma. Cada historia que contás, cómo la contás. La empatía que tenés con la gente, la verdad me llena de orgullo. Amor, feliz cumple mes. Gracias por darme la posibilidad de poder expresarle mi amor”, agregó. La periodista se quedó sin palabras y admitió que no podía creer lo que sucedía. Luego, volvió a halagar a su amado: "Me acaba de dar algo... Él es lo más, es divino, es demostrativo. Es muy sensible, y a la vez, tiene una cabeza bastante pragmática".

Carolina Amoroso reveló qué es lo que más la enamora de una persona

Recientemente, Carolina Amoroso brindó una entrevista para Infobae con Mariana Dahbar, quien le pidió que hablara sobre un desamor que vivió años atrás. "Como el poema ‘Bonjour tristesse’, tenés que simplemente aprender a decirle buen día. Y me pareció una manera tan profunda, linda y sensible de entender lo que nos pasa con lo irreparable, pero además cómo la vida se impone con su prepotencia todos los días, pero es una manera tan bella de ponerlo que lo adopté como lema cuando me puede el desconsuelo", reflexionó Amoroso.

Cuando la periodista le preguntó qué es lo que la enamora de una persona, respondió: "A mí me conmueve mucho la decencia, el sentido de deber. Cuando una persona tiene un propósito, tiene un por qué. Eso me parece imbatible. Me enamora".