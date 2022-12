Carolina Amoroso mostró su lado más pasional en las relaciones: "Me enamora"

La periodista de TN abrió su corazón y dijo cómo tiene que ser su pareja ideal.

Carolina Amoroso brindó declaraciones y reveló detalles de su vida íntima que nunca habían salido a la luz. La periodista de TN Todo Noticias dijo que no es muy enamoradiza y dio a conocer cuál es su target para conocer a un hombre y que se convierta en su pareja.

Amoroso le concedió una entrevista a Infobae y habló de todo: su momento periodístico, la política actual y hasta mostró su lado más pasional. La charla comenzó cuando Mariana Dahbar le pidió que amplíe sobre un desamor ocurrido años atrás. "Como el poema ‘Bonjour tristesse’, tenés que simplemente aprender a decirle buen día. Y me pareció una manera tan profunda, linda y sensible de entender lo que nos pasa con lo irreparable, pero además cómo la vida se impone con su prepotencia todos los días, pero es una manera tan bella de ponerlo que lo adopté como lema cuando me puede el desconsuelo", describió.

Al mismo tiempo, aseguró que no es una persona enamoradiza y destacó qué es lo que la atrae de un hombre. "A mí me conmueve mucho la decencia, el sentido de deber. Cuando una persona tiene un propósito, tiene un por qué. Eso me parece imbatible. Me enamora", manifestó.

Luego confesó que recibe mensajes comprometedores en sus redes sociales, situación que la avergüenza. "Yo agradezco mucho. Siempre es muy lindo recibir un halago, siempre que sea en el marco de lo respetuoso y lo elogioso, en un sentido sutil", dijo.

El calvario de Dominique Metzger en Qatar

Dominique Metzger, conductora de TN (Todo Noticias), tuvo un problema de salud durante su estadía en Qatar, país al que viajó para cubrir el Mundial Qatar 2022, y mostró en sus redes sociales cómo es el sistema de salud allí.

La periodista de Todo Noticias fue al hospital por una disfonía y filmó un video para mostrarles a sus seguidores todos los detalles sobre la salud en Qatar. “Bueno, amigos, estoy en el hospital. Vivo experiencias yo... Estoy afónica y me vine a ver en el hospital", contó.

"Hay una recepción femenina, de mujeres y ahora tengo que esperar que me llamen y te atienden todas mujeres, enfermeras, médicas, personal todo femenino. Eran todas mujeres", sumó en el clip, en el que se veía el espacio repleto de únicamente mujeres. Debajo, escribió: "Viviendo otra experiencia en Qatar. Hoy viví ir al sistema de salud pública. Es todo de primer nivel, sector solo para mujeres donde trabajan solo mujeres y me dieron todos los medicamentos gratis”.