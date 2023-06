Carola Reyna contó su inesperada ruptura con Boy Olmi: "Tuvimos que soltar"

La actriz dio a conocer una sorprendente noticia respecto de su vínculo con Boy Olmi. Carola Reyna contó lo que nadie esperaba de su icónico amor con su colega.

Carola Reyna habló de su relación con Boy Olmi y se refirió a una crisis que sorprendió a todos los presentes, dada la imagen de amor que dan los actores desde hace décadas. La actriz de La Niñera reflexionó sobre la importancia de ese tipo de momentos en una relación larga.

"Nos tuvimos que soltar porque teníamos demasiados puntos en común. Viste esas parejas que hacen todo juntos. Llegó un momento que dijimos: 'Paremos un poco'. Eran como demasiadas coincidencias. Era: '¿Querés irte de viaje? Sí. ¿Querés jugar el scrabble? Sí. ¿Querés ver una película? Sí'. Bueno, correte un poco", comenzó su descargo Reyna cuando la panelista Mariana Brey le preguntó si había vivido alguna crisis con Boy Olmi en Socios del Espectáculo.

Adrián Pallares destacó la empatía que se ve en la pareja que Olmi y Reyna forman desde hace tres décadas. "Uno a veces lo habla (así no más) pero es un tema difícil el no intentar poseer a las relaciones en general porque uno a veces se percibe celoso o celosa no sólo de la pareja sino hasta de las amigas. Hay un montón de temas derivados de la posesión", continuó la actriz de Cuéntame cómo pasó. Y cerró: "Tuvimos la famosa crisis de los siete años. Teníamos una manera sutil de controlarnos. Yo me acuerdo que, en ese momento, hacía un curso de teatro y era un '¿después del curso te espero a comer?' Y no se, tal vez yo tardaba porque con mis compañeros me quedaba un rato más y después era 'la comida ya está acá'. Y era: '¿Qué hice mal? ¿Llegar tarde a comer?' Uno se convierte en un ladrón de guante blanco. Era buena onda pero con el reclamo de que no llegaste".

"Estuvo muy bueno porque nos avivamos a tiempo de que teníamos que dejar algo de ese control, que tenía que ver con el amor pero que era un plomo igual", concluyó su reflexión la artista de 61 años.

El halago de Marcela Coronel a Carola Reyna

La actriz estrenó su unipersonal Okasan en el Teatro Picadero y la periodista de espectáculos la elogió por Twitter. "Una madre viaja a Japón a visitar a su único hijo. Con sutileza, entrega y amor transitamos con ella todas las emociones. Unipersonal de Carola Reyna. Sublime", escribió.