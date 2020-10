Carmen Barbieri volvió a la pista del Cantando 2020 y abrió la ronda de música de telenovelas. A la artista y su pareja Mariano Zito les tocó interpretar la canción de la recordada ficción "El sodero de mi vida". Pese a obtener una buena nota, la mamá de Fede Bal aclaró que tuvo que absorber mucha información para este ritmo.

El resultado fue más que satisfactorio y se llevaron 20 puntos para quedar al borde de pasar a la próxima ronda. “Le quiero pedir disculpas a Palito Ortega, porque le di vuelta un poco la letra”, se sinceró, divertida, Barbieri después de recibir el puntaje.

Lo más llamativo de la noche ocurrió cuando la comediante hizo una fuerte revelación antes de abandonar la pista. “Le mando un beso enorme. Tengo a uno que me arrastra el ala. No lo sabe nadie y se llama Sebastián. Hace mucho por mí, no paga mis cuentas, pero hace mucho por mí”, dijo Barbieri que fue interrogada por Ángel de Brito y Moria Casán para que de más datos de la relación.

“Gracias Sebas por todo lo que haces por mí, porque estás presente, ¡Te quiero!”, volvió a decir Carmen al aire. “Me cuida en todo sentido de la palabra, me llama todos los días para preguntar cómo me siento”, contó la actriz un poco emocionada por el momento sentimental que atraviesa. “Él no ve el Cantando porque trabaja mucho, pero hoy lo iba a ver. Nos conocimos por intermedio de Sandra Dominguez”, completó la participante.

El regreso de Carmen Barbieri al Cantando 2020

La semana pasada, luego de sufrir algunos problemas de salud, Carmen Barbieri volvió al Cantando 2020 y fue aplaudida por los jurados. Los conductores, Ángel de Brito y Laurita Fernández, la recibieron en la pista, y ella contó que sufrió una “parálisis facial”. Con mucho humor, la capocómica explicó que, por las dificultades que tenía para hablar, “parecía borracha”.

La pareja se sumergió en un homenaje a las canciones de "El club del clan", que para Barbieri tiene un significado muy importante. “Salió muy bien, fue un gran esfuerzo, estoy llena de amor”, contó ella, y agregó: “No sé si se lo vio en pantalla, pero salió mi viejo. En la película de El club del clan, mi papá es el manager”. Durante varias semanas, la artista fue reemplazada por Luisa Albinoni que luego de sus buenas performances quedó también como famosa titular en el certamen de El Trece.