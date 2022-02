Carmen Barbieri reveló detalles del desmayo de Nicole Neumann: "Entró rara"

Carmen Barbieri contó cómo fue la descompensación de Nicole Neumann en la grabación de Los 8 Escalones del Millón.

Carmen Barbieri contó en su ciclo, Mañanísima, cómo fue el momento exacto en el que Nicole Neumann se descompensó durante la grabación de Los 8 Escalones del Millón. Como ella estaba observando el momento, aseguró haber notado que algo en la modelo no estaba bien al ver que estaba mucho más seria de lo habitual.

Según los médicos que la atendieron, Nicole habría sufrido un bajón de presión. "Se descompuso Nicole Neumann en la grabación de Los 8 Escalones. Aparentemente le bajó la presión. La atendió un médico de la productora y ya está bien pero no pudo quedarse”, informó el periodista Pampito a través de su cuenta de Instagram. Ahora, Carmen aportó lo que ella vio y contó que escuchó a Nicole decirle a uno de sus asistentes antes del desmayo: “Me siento rara, esto nunca me pasó”.

“Estaba divina, bárbara, diosa como siempre, con una ropa y unos zapatos que me llamaron la atención, todo bello. Pero entró rara, con sus asistentes, y al toque se fue. Se fue como corriendo, la llevaban los dos, uno de cada lado. Se fue a su camarín y no volvió más”, relató Barbieri. Lo que la hizo darse cuenta de que algo le pasaba es que Nicole siempre entra al programa muy alegre y se toma el tiempo de saludar a todos, a diferencia de esta vez.

“Yo la vi entrar seria. Ella es muy simpática, siempre entra y saluda a todos los participantes. Se sienta, la arreglan, se saca fotos… Y vi que entró y no se sacó fotos. Al toque se levantó y se fue, se ve que les dijo a los asistentes: ‘Llévenme antes de desmayarme’”, continuó la conductora. Por último, aclaró que Neumann “está bien” y que solamente fue una descompensación. “Le bajó la presión. Tenía chuchos de frío. Fue como una lipotimia”, cerró.

Los rumores de embarazo que enfrenta Nicole Neumann con Manuel Urcera

Actualmente, Nicole está en pareja con el piloto automovilístico Manuel Urcera y se rumoreaba que estaban buscando un bebé. “Nicole Neumann quiere ser mamá con él y Manuel Urcera también quiere ser papá. Están los dos muy entusiasmados e iniciaron este tratamiento”, había asegurado la periodista Maite Peñoñori en Intrusos.

Durante una entrevista con El Nueve, Neumann había dicho que no sabía exactamente cuándo, ya que no lo planearon, pero que ya lo vienen charlando. “Qué se yo, no es un plan inmediato, pero ojalá que sigamos. Y calculo que él, más que nada, tendrá la necesidad en algún momento. Proyectamos y hablamos un montón, por supuesto que sí, pero estamos viviendo el momento y disfrutando lo que tenemos hoy”. Sumado a esta situación del desmayo, muchos de sus seguidores hicieron teorías de que podría estar embarazada.