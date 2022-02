Carmen Barbieri reveló cuál es su profesión secreta: "Un aburrimiento"

La capocómica Carmen Barbieri habló de su profesión secreta y causó sorpresa en sus panelistas, al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine).

Carmen Barbieri sorprendió a sus panelistas de Mañanísima (Ciudad Magazine) -su ciclo diario- con la inesperada revelación de su trabajo oculto, el cual ejerció hace muchos años atrás. ¿De qué profesión se trata?

La capocómica hizo la particular confesión al inicio de su programa, con deseos positivos y buenas vibras: "Soy hermosa, estoy viva y voy a triunfar. Una se lo tiene que proponer, se lo tira al Universo y vuelve. Ojo con lo que soñás, con lo que deseás", afirmó.

Cuando dijo esto, sus panelistas le dijeron que tenía el look de una profesora de catequesis. Esto motivo a que Barbieri realizase un llamativo comentario que sorprendió a todos. "Sos vidente, yo soy profesora de catequesis. No me acuerdo nada pero di clases. Estuve 14 años en un colegio de monjas, ahí estudié y me recibí. Ser profe de catequesis es un aburrimiento", lanzó.

Las sentidas palabras que Carmen Barbieri le dedicó a Thelma Fardín: "Que no quede en la nada"

Carmen Barbieri se expresó tras la anulación del juicio de Thelma Fardín a Juan Darthés en Brasil, por una supuesta falta de jurisdicción. Ante este extraño panorama judicial, la actriz compartió un video donde se pudo ver su hartazgo ante las absurdas burocracias de la justicia y la capocómica emitió un profundo descargo al respecto en su programa de televisión.

"Yo le hablo a Thelma. Tranquila, vos tenés que seguir adelante. Yo sé que va a haber bajones, que va a haber tristeza, pero hay que seguir adelante con la verdad de uno, por favor", comenzó su discurso la presentadora de Mañanísima, indignada ante lo ocurrido con el caso de Thelma, tras su denuncia por abuso sexual al actor que fue su compañero en la tira infanto-juvenil Patito Feo. "Hay que seguir para adelante aunque cierren el caso".

La madre de Federico Bal continuó con su descargo e hizo hincapié en la importancia de no bajar los brazos en situaciones como esta. "Se puede volver a abrir. Hay que seguir. Vamos a seguir hablando de esto y quiero que esto no quede en la nada", cerró la directora teatral.