Carmen Barbieri incomodó en vivo a Estefi Berardi: "Aceptarías"

La conductora de televisión le hizo una incisiva pregunta a su panelista en vivo. Carmen Barbieri apuró a Estefi Berardi tras el escándalo con Fede Bal.

Carmen Barbieri y Estefi Berardi protagonizaron un incómodo momento en vivo cuando la primera le hizo una consulta a la panelista en alusión a Fede Bal. El hijo de la capocómica habría tenido encuentros íntimos con Berardi, según algunos chats viralizados que la periodista definió como trucados.

"Imaginate si te llama Tinelli para ser la pareja de Fede en el Bailando, ¿qué harías, aceptarías?", enunció Barbieri ante la mirada estupefacta de Berardi. A pesar de la incomodidad que pudo haber sentido por el reciente escándalo con el hijo de Barbieri, la joven respondió de manera relajada y desconcertó al público con su decisión ante la posibilidad planteada por Carmen.

Estefi: Obvio, si Fede es lo más, es re talentoso. Él creo que no quiere igual, es como con Laurita (Fernández), ya lo hicieron, entonces...

Carmen: Lo que pasa es que está trabajando muy bien con Resto del Mundo y sería muy difícil. Pero le gusta mucho el Bailando y está tan agradecido con Tinelli.

Estefi: Hay que ver qué quieren ellos también. A mí me gustaría si es con un bailarín o con Fede obvio, alguien que sepa bailar y que tenga buena imagen.

La revelación de Fede Bal sobre sus complicaciones en las relaciones amorosas

"Uf, qué lindo que me preguntes esto. Creo que soy un muy buen amigo y un mal novio, realmente. No sé ser novio, no me sale. Soy un buen laburante, siempre intento ser el mejor en lo que hago; pero no comparándome con alguien, sino ser mi mejor versión", comentó Fede Bal en diálogo con Fer Dente en su ciclo de América TV, en alusión a su costado infiel en relaciones amorosas. Y destacó otro aspectos de su personalidad: "Si vengo a tu programa, quiero darte una buena experiencia con la entrevista. Soy un gran anfitrión, un gran asador, me gusta mucho poner la casa para que vengan y se queden a dormir. El pensamiento es ‘uy, están todos de fiesta’, y cero. Creo que soy un buen hijo. Debería estar más presente, pero trabajo y viajo mucho; y mi viejita también no para de trabajar".