Carmen Barbieri generó gran preocupación sobre su salud: "Hay que operar"

La conductora regresó a su programa de Ciudad Magazine tras su ausencia y explicó cuál es el nuevo problema que la aqueja.

Carmen Barbieri volvió a la televisión tras su ausencia y generó gran preocupación con respecto a su salud. En los últimos dos años, la actriz y conductora sufrió varias complicaciones con respecto a su bienestar, pero justo cuando todo parecía haberse apaciguado, volvió a presentar un problema que la derivará al quirófano.

Luego de haberse ausentado de la emisión del martes 26 de julio de Mañanísima, ciclo que conduce por Ciudad Magazine, Barbieri volvió al programa el día miércoles y explicó los motivos de su ausencia. "No hay caso, hay que operar", aseguró la actriz con gran pesar sobre la nueva condición con la que tiene lidiar.

En cuanto a la situación de salud en específico, Barbieri explicó: "Tengo una sinovitis, se empezó a poner duro. Es un líquido que se junta, es muy pesado y se hace como una nuez.". "Antes de operar, me metieron una aguja con el ecógrafo y fueron viendo, pero no pudieron sacar líquido. Tengo vendado ahora porque todavía me sale sangre", profundizó mientras mostraba su mano.

Lamentablemente, la condición que desarrolló Barbieri no tiene tratamiento y debe someterse a una operación para solucionar el problema de raíz. "No hay caso, hay que operar. Me operan dentro de dos semanas porque este fin de semana voy a estar en Mar del Plata, en Celebrando la Revista", puntualizó.

Carmen Barbieri expuso a Estefanía Berardi en vivo: "¿Estás embarazada?"

Carmen Barbieri sorprendió a Estefanía Berardi al aire en Mañanísima (Ciudad Magazine) con una pregunta al hueso sobre los rumores de embarazo que circularon en las redes sociales. Después de días de incertidumbre, la panelista por fin respondió lo que toda su audiencia quería saber.

Barbieri aprovechó un momento de charla con Berardi en vivo, y sin contexto alguno, la interrogó repentinamente: "¿Estás embarazada? Porque salió por todos lados que tenés pancita. Yo te veo flaca, pero a ver... Vení, parate", le dijo la conductora mientras la agarraba del brazo para acomodarla en el centro de la escena.

El vestuario que estaba usando Berardi en ese momento, un vestido con corte princesa, resaltaba todavía más su vientre. Carmen la miró atentamente y concluyó que sus pechos se veían más crecidos que antes: "Tenés mucho pecho, mami", le remarcó. "Estefi, nunca te vi así. Estás como más tetona", coincidió "Pampito".

"No, ¡es la ropa! Soy así, salí a mi mamá", les contestó la panelista, y explicó el origen de esos rumores. "Lo que pasó fue que el otro día había comido un yogurt y la lactosa me hincha. Tenía un vestido ajustado y le dije a 'Pampito': 'Mirá mi panza, parezco embarazada'. Y 'Pampito' me jodió, grabó una historia e hicieron una nota de eso. ¿Podés creerlo?", relató Berardi.

Barbieri le contestó entre risas y con un tono amenazante que si estaba mintiendo y luego vendía la primicia a LAM (América TV) iba a pagar un costo muy caro. "Si vos estás embarazada y lo decís en LAM, yo voy a buscarte, te llevo a mi casa y te encierro en la habitación de Fede. Te paso unas galletitas por abajo de la puerta", bromeó la conductora.