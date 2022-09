Carmen Barbieri fulminó a Jorge Rial con una fuerte chicana: "También"

La capocómica le respondió al periodista tras una fuerte crítica a su ciclo de TV. Jorge Rial apuntó contra el programa de Carmen Barbieri por una fake news.

Carmen Barbieri le respondió a Jorge Rial tras haber sido criticada por el periodista por una fake news que se dio en el programa de la capocómica sobre Lali Espósito. La madre de Federico Bal ironizó contra el exconductor de Intrusos y le mandó un contundente mensaje desde su ciclo, Mañanísima.

La panelista Estefanía Berardi puso al aire el audio de una escena del filme Permitidos, en la que el personaje de Lali Espósito despotricaba enojado, y atribuyó ese documento a un supuesto enojo de Espósito con la gente de La Voz Argentina porque la participante de su team no ganó.

"Carmen diciendo que la siente con ‘la voz quebrada y enojada’. Un aplauso a Lali por su excelente actuación en la película Permitidos. La verdad que es una actriz de la puta madre, la rompió", comentó Rial en Twitter sobre el momento vivido en Mañanísima. Por su parte, Barbieri defendió a su equipo y le contestó: "Me quiere tanto. Yo también te quiero, Rial. Como lo quiero. Porque vos nunca diste una fake news".

La respuesta de Lali Espósito al programa de Carmen Barbieri por la fake news

Espósito respondió a un twittero que publicó un recorte del momento en que Berardi cayó en la noticia falsa sobre su supuesto enojo porque Ángela Navarro no obtuvo el primer puesto en La Voz Argentina. "Me reí fuerte porque es un fragmento de la película Permitidos (que si no la vieron la recomiendo). Pero después de reírme me preocupo pensar que haya gente que 'informe' así. Media pila che (me sigo riendo ahora)", escribió la actriz de la serie Sky Rojo.

Estefanía Berardi se mostró enojada por la respuesta de Espósito y redobló la apuesta al contestarle: "No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake news que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y si, nos reímos todos porque por suerte era una pavada".