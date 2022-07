Carmen Barbieri explotó en vivo y arremetió contra Martín Salwe: "Trepador"

La celebridad de televisión se mofó del locutor por una actitud que tuvo en El Hotel de los Famosos. Carmen Barbieri reaccionó ante una acotación de Estefanía Berardi.

Carmen Barbieri lanzó una lapidaria opinión sobre los manejos de Martín Salwe en el reality show El Hotel de lo Famosos. La conductora de televisión se refirió a una nueva estrategia que el locutor demostró en el ciclo conducido por "Pampita" y El Chino Leunis y fue contundente en su descargo.

"Yo leo mucho los comentarios de las redes y me dicen como que Martín ahora le quiere chupar un poco las medias a Locho como estrategia", comentó Estefanía Berardi, quien se desempeña como panelista de Mañanísima, el ciclo que Barbieri conduce todas las mañanas por Ciudad Magazine.

La madre de Federico Bal dio a conocer qué piensa ante esta actitud de Salwe, quien se destacó por ser uno de los personajes más odiados del reality por haberse burlado y hecho bullying a otros compañeros: "Es una araña de galpón. Trepador".

No es la primera vez que la actriz y bailarina lanza este tipo de comentarios sobre Martín Salwe. "¿Sabés como la llaman, según me dijeron? Araña de galpón, porque es trepador, petisito y culón", dijo entre risas la capocómica hace algunos meses, en diálogo con Sebastián "Pampito" Perelló, también panelista de su ciclo de TV.

Carmen Barbieri defendió a la hija de Esteban Bullrich tras su paso por La Voz Argentina

"Yo puedo asegurar que nada de esto está arreglado, no esto. En general La Voz no está arreglada. Algunas personas pueden llegar a pensar que desafinó y otro que no…y nadie se dio vuelta y es una injusticia", comenzó su descargo Barbieri tras el emotivo momento que Esteban Bullrich y su familia protagonizaron en La Voz Argentina. "Pero también ahí se mueven otras cosas, tal vez el sentimiento que le puso la cantante fue muy fuerte. No es sólo cantar perfecto, es cómo se lo transmite", agregó.

"Pampito" se sumó al punto de vista de Barbieri y soltó: "¡Déjense de joder! Fue un lindo momento televisivo, fue un momento emotivo de una persona que la está pasando recontra mal de salud ¿No pueden tener un poco de paz en las redes?", en alusión a la gran cantidad de usuarios de redes que señalaron acomodo en el reality show.

La hija de Esteban Bullrich se presentó en el certamen con un emotivo discurso: "Me llamo Margarita Bullrich y tengo 18 años. Con mis papás cantamos siempre, pero a los 9 años empecé a hacer comedia musical. Cuando subía al escenario sentía que era mi momento, que era yo frente al mundo. Esta actuación se la dedicaría a mi papá, porque él me generó este amor por la música".