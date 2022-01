Carmen Barbieri explotó contra una de sus panelistas por atacar a Cinthia Fernández: "Fue horrible lo que dijiste"

Carmen Barbieri se enfureció con una de sus panelistas de Mañanísima por sus dichos sobre Cinthia Fernández.

Carmen Barbieri retó en vivo a una de sus panelistas por sus dichos en Mañanísima sobre Cinthia Fernández, en relación a la polémica que está atravesando con su expareja y padre de sus hijas, Matías Defederico. Se trata de Estefanía Berardi, quien en su defensa, aclaró que está arrepentida de lo que dijo y que ya le pidió disculpas a la vedette.

Mientras estaban presentando en televisión la pelea entre Fernández y su ex, Berardi hizo un comentario sobre la personalidad de ella, remarcando que esta no es la primera vez que se maneja de forma impulsiva en situaciones. Carmen no toleró estos dichos y, a pesar de su pedido de disculpas, le remarcó lo mal que estuvo su actitud.

“Le quiero pedir disculpas a Cinthia Fernández, que ayer lo hice por privado cuando salí del programa, porque hice un comentario que fue totalmente fuera de contexto. Hablé de la impulsividad de Cinthia y de que pierde el equilibrio en situaciones, y no era un comentario para decir en este contexto, que es un tema serio de violencia familiar”, comenzó la panelista.

“Yo me quise referir a temas simples de la vida, que ella es impulsiva”, continuó, a lo que Barbieri la detuvo, le lanzó una advertencia y le aseguró que, si ella fuese ella, no la perdonaría nunca: “No aclares que oscurece. Le dijiste desequilibrada. Horrible lo que dijiste. A mí me dicen bipolar y es una enfermedad gravísima. Yo no te perdono”.

Berardi se defendió diciendo que lo importante es admitir los errores y saber pedir disculpas. “Está bien pedir disculpas, porque fue horrible lo que dijiste. ¿Cómo vas a decir eso? Además es una gran madre, una mujer que trabaja muchísimo”, le remarcó Barbieri.

Una vez más, la panelista, que había dicho la frase textual “tiene un desequilibrio emocional, salta por cualquier cosa”, volvió a destacar que su observación era por su actitud en otras situaciones. “Es impulsiva en las cosas simples de la vida, y esa palabra estuvo de más y me equivoqué y pido disculpas como corresponde cuando uno se equivoca. Ya le escribí por privado, me las aceptó, me dijo que agradecía que lo reconocía y que por favor también lo haga acá”, cerró.

El nuevo descargo de Cinthia Fernández sobre Matías Defederico

El escándalo parecería no tener fin. Después de que Defederico expusiera audios de Cinthia amenazándole de muerte, diciéndole que si la contagiaba de coronavirus juraba clavarle un cuchillo, y que ella no le permitía ver a sus propias hijas, ella publicó un nuevo descargo en su Instagram, diciendo que comenzó a dudar de si él querría verla muerta.

“No sé si me quiere muerta, internada, no sé bien qué quiere. Pero no lo va a conseguir, simplemente lo aclaro por mí, porque sé cómo soy como madre”, expresó Fernández, desmintiendo las acusaciones de él y aclarando que siempre le permitió ver a sus hijas, pero que, para evitar problemas, habían decidido festejar sus cumpleaños por separado. “Jamás le prohibí ver a sus hijas en sus cumpleaños. Yo lo único que no permito es que vaya al salón, porque tuve conflictos años atrás, cuando le pedí que compartiéramos los gastos”, sentenció.