Carmen Barbieri, devastada por un insólito motivo: "Me duele"

La conductora de televisión habló sobre un tema que le genera angustia y se mostró triste en televisión. Carmen Barbieri no pudo ocultar sus sentimientos ante su público.

Carmen Barbieri habló en su programa de televisión, Mañanísima, sobre un conflicto mediático que le generó angustia en los últimos días. La conductora de TV sacó a relucir su costado más empático y aseguró estar mal por una situación que atraviesan dos figuras del espectáculo argentino.

Barbieri y sus panelistas, Sebastián "Pampito" Perelló y Estefanía Berardi, debatieron al aire sobre uno de los temas más candentes en el periodismo de espectáculos. Se trata de una separación de dos celebridades que causó sorpresa en toda la prensa por lo unidos se han mostrado hasta último momento.

La madre de Federico Bal se refirió a la ruptura amorosa de Eugenia "La China" Suárez y Rusherking y no pudo evitar exponer sus sentimientos al respecto. "Separación tras separación. Yo quiero que la gente se ama, que sigan toda la vida hasta que sean viejitos. ¿Es verdad la separación de la China?", enunció ante la mirada de sus panelistas.

Pampito: Con Estefi no queríamos creer, pero es verdad.

Estefanía Berardi: Ella la confirmó.

Carmen: A mí me duele que sea verdad porque estaban tan bien. Se amaban. Estaban tan juntos. Se los veía divinos a los dos. Ella había cambiado, estaba más linda todavía con ese amor.

P: Los dos dijeron que se separaron en buenos términos. Pero se dijo que ella estaba saliendo con Trueno…

C: Y con un futbolista. Ahora van a empezar a hablar. ¡Que dejen tranquila a la China un tiempo! Si está sola, está sola…

E: En el posteo que hizo, ella dice que quería envejecer al lado de él…

C: Ella iba a envejecer más rápido que él porque ella es más grande.

La angustia de Carmen Barbieri por Fede Bal

La capocómica se mostró movilizada por la separación de Federico Bal y Sofía Aldrey, tras los chats comprometedores del actor con otras mujeres. "¿No sabén cómo sufrí y sufro esta separación? Era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba en su enfermedad, en su felicidad, en la muerte del padre, en todo. Estoy muy agradecida a ella y a su familia. Pero las cosas que quisiera decirle en privado se la tengo que decir cara a cara, porque no puedo mandar nada grabado. No quisiera que salga al aire lo que tengo para decirle. No es nada malo, porque la amo, pero no quisiera… Fede está muy triste", enunció la conductora de televisión.