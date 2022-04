Carmen Barbieri contó cómo fue la operación de Fede Bal: "Clavos, chapa, todo"

El actor fue intervenido quirúrgicamente después de un mal momento que vivió en una excursión en parapente en Brasil. Carmen Barbieri se expresó en su programa de TV y dio detalles de la operación de Fede Bal.

Carmen Barbieri reveló detalles de la operación a la que Fede Bal se sometió tras su accidente en Brasil. La capocómica reveló qué fue lo que le hicieron al joven en el interior de su cuerpo y llevó tranquilidad al público de su programa de televisión al dejar en claro que salió todo bien.

"Lo pudieron operar por suerte, arreglaron el hueso con clavos, chapa, todo. Sé que está con Sofi y tiene que estar tranquilo por sus dolores", comenzó su descargo la conductora de Mañanísima desde el país presidido por Jair Bolsonaro, al que viajó junto a su nuera Sofía Aldrey cuando se enteró que su hijo había sufrido un accidente en medio de una excursión en parapente.

"Quizás vuelvo a la tarde pero no quiero molestar, estoy agradecida de que lo pudieran operar porque si estaba sucio le tenían que hacer otra vez el lavado", agregó.

"Soy un león enjaulado, pero agradecida a Dios y a toda la gente que rezó porque mi hijo hoy, que ya fue operado. No veo la hora de que todo esto pase", continuó Barbieri sobre su hartazgo ante las situaciones difíciles que enfrenta su familia desde hace años.

El desconsolado llanto de Carmen Barbieri en su programa por el accidente de su hijo

"Me agarraron bajón. No la estoy pasando bien. Las buenas también están. No puedo ser desagradecida a la vida. Yo salí de un coma, estoy viva y estoy trabajando... Ya estoy llorando", expresó Barbieri en su programa de TV pocos días después del accidente de Fede Bal. Además, la exjurado de Bailando por un Sueño se refirió a la gran cantidad de sucesos negativos que su familia vivió en el último tiempo y enumeró la muerte de su madre, Ana Caputo, el fallecimiento de Santiago Bal, con quien estuvo casada durante 26 años y a quien cuidó en sus últimos meses de vida a pesar de estar separados.

Finalmente Barbieri hizo referencia a la circunstancia más difícil que le tocó pasar en su vida, según ella misma relató: "Y tengo un hijo que tuvo el mismo cáncer que el papá, y era no operable, muy malo, y salió adelante. Hoy está con problemas, pero los estamos venciendo. Yo veo el lado malo, sí, me pasan muchas cosas. Y estoy un poco cansada porque todo es una seguidilla. Pero estoy muy agradecida, Dios me da la oportunidad de salir adelante".