Carlos Perciavalle contó la verdad sobre la salud de Antonio Gasalla: "Incurable"

El actor dio a conocer el estado en el que se encuentra su colega. Carlos Perciavalle contó cómo atraviesa su mal momento de salud Antonio Gasalla.

Carlos Perciavalle habló sobre la salud de su amigo y colega Antonio Gasalla y reveló el calvario que vive el humorista. El artista fue diagnosticado con Mal de Alzheimer, se encuentra internado internado en una clínica de rehabilitación y en los últimos días presentó algunas mejoras motrices.

Perciavalle y Gasalla trabajaron juntos en emblemáticos proyectos teatrales durante su extensa trayectoria y, a pesar de que en algún momento estuvieron enemistados, el primero se mostró sensibilizado por la realidad que atraviesa su colega. "De Antonio sé que tiene esa enfermedad que todos sabemos que tiene, que está internado, que lo quieren llevar a su casa pero precisa a cuatro personas para que lo cuiden. Porque realmente no tiene el dominio de lo que dice ni de lo que hace. Recuerda muy pocas cosas. A mi me ubica más o menos. Estoy seguro que cuando vaya a Buenos Aires lo voy a ver y ahí lo voy a hacer acordar de mi a la fuerza", comenzó su descargo el actor, en diálogo con A la Tarde.

"Antonio es un hombre con una energía, con una fuerza y con una integridad, que yo creo que, si bien lo que tiene es algo incurable y bastante grave, él va a poder", continuó Perciavalle, ante las preguntas del cronista del ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV. Y siguió: "No digo salir a hacer su vida como antes, pero va a resistir mucho. No sufre. Se olvida de las cosas, por supuesto". El artista contó que trata de mandarle fuerzas a su compañero con un físico cuántico que conoce: "Le mandamos energía a través de Carlitos y Nieves, su hermano y su cuñada".

La emoción de Susana Giménez por Antonio Gasalla en los Martín Fierro

APTRA decidió hacerle un homenaje a Antonio Gasalla por su extensa y significativa trayectoria y Susana Giménez recibió su galardón. "Tengo el honor de subir a recibir este premio. Él marcó mi vida, siempre riendo. Yo lo seguía, la hacía la segunda en todo, y ya saben todo lo que hacía. Me parece que es un actor inigualable, magistral, no va a haber otro como él. Además era un actor dramático, podía hacer cosas dramáticas. Cuando hacía La nena mala, que se tiraba por la ventana, el café concert, y más", soltó la diva de televisión. Y agregó: "Antonio de mi corazón. Me gustaría que estuvieran viendo, No sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar de tu vida nunca más. Te quiero".