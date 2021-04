El actor emocionó con su brutal testimonio sobre aquella época oscura.

Después del aniversario 39 de la fecha del comienzo de la Guerra de Malvinas, los testimonios de los excombatientes siguen emocionando en los medios de comunicación en la Argentina y en esta oportunidad le tocó al actor Carlos Belloso en Intratables, por América TV: "El estrés físico, el del cuerpo, todavía no me lo puedo sacar".

A los 58 años, se animó a detallar algunas experiencias vividas y causó conmoción en el piso y en el público en general: "Pasé en dos meses de bailar en Pinar de Rocha a manejar un cañón. Era desquiciante. El conflicto se declaró el 2 de abril y yo cumplía los 18 el 5 de ese mes. Nos habíamos preparado con dos meses de entrenamiento de artillería. Mi viejo me decía que en la Colimba iba a conocer amigos, pero me hicieron trabajar como loco. Manejé un cañón que cuando mi viejo hizo la Colimba era nuevo. Con 18 años es algo raro ir a la guerra... Se junta con una euforia, una cosa nueva y al mismo tiempo la familia, que se preocupa. A mí me pasó algo raro cuando se generó el conflicto", comenzó.

Ante las consultas de Paulo Vilouta, que reemplazó a Fabián Doman en la conducción, Belloso profundizó: "En paralelo a los cañones antiaéreos que manejábamos teníamos la instrucción de la Infantería en el Polígono. Antes del 2 de abril le tirábamos a la bandera chilena en el blanco e inmediatamente después pusieron la inglesa".

"Mi familia se enteró un mes después de que yo estaba adentro porque las cartas llegaban, no llegaban, a veces venían tachadas…", comentó el artista, quien además repasó que "estábamos en una dictadura. Nos escribían poemas a mí y a la Patria. Algunos los recibía en Río Gallegos (Santa Cruz) y después vi el cuaderno de todo lo que se escribió. Se llamaba Loas al Sur, eran muy sentidos, era su manera de expresarse”.

"Yo conocí el término patria ahí. Tuvo en mi cara la patria y no era un cuaderno de tercer grado. Eran mi madre y mi padre, mi vecino que me mandaba encomiendas, mi barrio...", amplió Belloso, que aseguró que "sólo recibía ordenes y sabía manejar un cañón, la distancia, el alcance, los visores, distinguir los aviones, pero no tenía mucha conciencia". Y puntualizó que nunca se le había cruzado por la cabeza estar allí porque "antes, durante y después fui pacifista, jamás se me hubiera ocurrido seguir la carrera militar. Soy una persona muy sensible y con el tiempo lo pude canalizar desde lo artístico”.

Carlos Belloso, el actor y excombatiente en la Guerra de Malvinas

Nacido en Munro, Provincia de Buenos Aires, el 5 de abril de 1963, uno de los actores más reconocidos del país formó parte de numerosos éxitos a lo largo de su carrera, que empezó para el gran público en 1999: Campeones de la vida, Tumberos, Los únicos, Costumbres Argentinas, Sos mi vida, Historia clínica y Atrapa a un ladrón, entre otros.

"Éramos pibes y hacíamos bromas. Nosotros recibíamos alertas rojas todo el tiempo, eso era permanente. Yo estuve en el litoral marítimo, en una base aeronaval que era uno de los frentes", agregó, al mismo tiempo que reclamó que "con el tiempo, por un decreto, fue corrido de lugar y entonces soy un veterano de guerra no reconocido por el Estado. En ese litoral marítimo había alertas rojas permanentes porque había incursiones de ingleses y poco a poco nos fuimos enterando".

"En mi barrio sentía el apoyo de la gente, no sentí que me miraran como culpable por haber perdido la guerra. Creo que la sensación en general era como de algo que genera un dolor profundo que se tenía que borrar rápido, pero no despreciando a los que estuvimos", reconoció Belloso, y relató que "al principio yo contaba que estuve en el sur, en Río Gallegos. De a poco me di cuenta de que había estado en una guerra cruenta. Si bien no estuve en el epicentro de un bombardeo ni en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, esa sensación de estrés no me la puedo sacar", completó.