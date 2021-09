Carla Peterson reveló su vergonzoso momento en los Martín Fierro: "La pasé muy mal, me quería matar"

Carla Peterson le confesó a Jey Mammón la vergüenza que pasó el día en que ganó un Martín Fierro por la novela Lalola.

Carla Peterson fue a Los Mammones, programa conducido por Jey Mammón, y contó algunas anécdotas de su vida personal, entre ellas, el día en que ganó un Martín Fierro por la novela Lalola, su primer papel protagónico.

“Ahí veíamos cuando recibías el Martín Fierro, uno de los tantos, que te la chapás a Nancy y te olvidás de tu familia, no le agradeciste a nadie”, le recordó Jey en referencia a la actriz Nancy Dupláa. “Un desastre, no me hagas acordar. La verdad que la pasé mal. Me puse muy nerviosa, eran muchas cosas, y me olvidé como nunca y después me quería matar”, contó Carla.

Al lado suyo estaba su marido, Martín Lousteau, y aunque le dio un beso en el momento, no se percató de dedicarle el premio. “No se lo dediqué, qué horror, qué vergüenza, no me perdono”, agregó. “Bueno, dedicáselo ahora”, la desafió Mammón. “Te amo, gracias, sos mi inspiración. A mí me da vergüenza hacer estas cosas”, siguió Carla. “Te lo hago yo, te lo hago yo. Te amo, sos mi inspiración, listo”, bromeó el conductor.

Después, le preguntó: “¿Es verdad que vos te casaste un día y ni te enteraste que te estabas por casar?”.“Fuimos a averiguar cómo había que hacer para casarse y nos terminaron casando ahí en el momento, porque había que hacer trámites, nos íbamos a ir a vivir a otro lado”, recordó Peterson, mientras Mammón mostraba en pantalla una foto muy graciosa de ese día: Martín vestido en jean y camisa a cuadros y ella con un short de jean, los dos lookeados extremadamente casuales. Cuando le preguntó cómo se conoció con Martín, ella contó que antes de conocerlo su mamá le decía que tenía que salir con un hombre como Lousteau. “Yo le decía ‘mamá, callate, ¿cómo podés saber cómo es una persona que sale en una foto en un diario?’ Mirá cómo la vio”, bromeó Carla.

Carla Peterson en Terapia alternativa con la China Suárez y Benjamín Vicuña

Este mes se estrenará Terapia alternativa, la nueva película dirigida por Ana Katz protagonizada por Carla junto con la China Suárez y Benjamín Vicuña, quienes terminaron su relación hace poco, después de cinco años juntos y dos hijos en común. En el film, la China interpreta a Malena, quien tiene un romance en secreto con Elías (Benjamín), a pesar de que ambos están casados y tienen sus familias aparte. Ante esta difícil situación, llegan al consultorio de Selva (Carla Peterson), una terapeuta de parejas que termina probando una terapia alternativa para encontrarle una solución a su vínculo.