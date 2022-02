Carina Zampini se despidió de El Trece y estalló la interna: "Mejor no hablar"

Luego del final de El Gran Premio de la Cocina, la relación entre Carina Zampini y El Trece no sería la mejor y el futuro de la conductora estaría lejos del canal del Grupo Clarín.

Ángel de Brito reveló que Carina Zampini no volverá a la pantalla de El Trece tras el final de El Gran Premio de la Cocina y dejó entrever que la relación entre la conductora y el canal no habría terminado en los mejores términos. "Mejor no hablar", aseguró el periodista al ser consultado por un posible regreso de Zampini a la señal abierta del Grupo Clarín.

En los últimos años, Carina Zampini se convirtió en una de las figuras más importantes de El Trece. En parte por la buena recepción que tuvo tanto de los espectadores como del canal su desempeño en El Gran Premio de la Cocina. Es que la competencia gastronómica registró muy buenas mediciones de rating en las tardes de El Trece, pese a que en las últimas semanas al aire los números decayeron notablemente.

Actualmente, Zampini se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones y recién en la segunda quincena de febrero comenzaría con reuniones para conocer su futuro en la pantalla chica, según contaron en Diario Crónica. Por su parte, Ángel de Brito se encargó de revelar novedades respecto al trabajo de la conductora, que recibió algunas propuestas pero todavía no tiene nada en concreto, y además dejó entrever que la relación entre la ex Dulce Amor y el canal del Grupo Clarín no terminó de la mejor manera.

"¿Zampini se queda en El Trece?", le preguntaron directamente a De Brito en sus historias de Instagram. La respuesta del periodista fue escueta y tajante: "No". En otra historia posterior, el exLAM volvió a hablar del tema y dejó un dato explosivo, aunque siguió siendo misterioso respecto a la situación de Zampini y El Trece. "Mejor no hablar pero no", aseguró Ángel de Brito, deslizando que la relación entre la conductora y el canal no finalizó en los mejores términos. De esta forma, De Brito coincidió con Diario Crónica en que el futuro de Carina Zampini no sería cercano al canal de aire del Grupo Clarín.

De Brito se aleja de Telefe y se acerca a América TV

Mientras las negociaciones entre Telefe y Ángel de Brito se enfriaron, en las últimas horas, según contaron dos reconocidos periodistas de espectáculos, otro canal se metió y está cerca de cerrar la incorporación del y Mariana Fabbiani a su señal.

Se trata nada menos que de América TV, canal que el exLAM destrozó en más de una oportunidad desde la pantalla de El Trece. Una de las que reveló esta novedad fue Marina Calabró, que en Lanata sin filtro (Radio Mitre) aseguró que De Brito iría a la señal de Daniel Vila con un programa nocturno, a las 20. De esta forma, el canal del Grupo América buscaría recuperar los puntos de rating que perdió con la partida de Jey Mammón y Los Mammones.