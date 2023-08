Carina Zampini filtró lo que nunca se contó de Paula Chaves: "Cosas que salen"

La conductora de Pasaplatos reflotó un viejo escándalo mediático con Paula Chaves y lanzó un picante comentario al respecto.

Carina Zampini volvió a traer a centro de la discusión una vieja polémica en torno a su presunto conflicto con Paula Chaves y lanzó un filoso comentario al respecto, revelando detalles sobre la conversación que mantuvo con la pareja de Pedro Alfonso antes de que la reemplace en un especial de Pasaplatos (El Trece).

Durante una entrevista con Implacables (El Nueve), Zampini se refirió a la presunta enemistad con Paula Chaves a raíz de la disputa de la conducción de la competencia Pasaplatos y lanzó una reflexión firme para zanjar el asunto: “No hubo nada y yo lo hablé con Pau, quería que ella estuviera tranquila, que supiera que no tenía ningún problema con ella. Son cosas que salen… no importa… no se a quién le sirven".

"Yo sé lo que hago y trabajo hace casi treinta años. Sé como soy y cómo laburo. Pero sí me interesó hablarlo porque ella entró a hacer un programa, que era un especial, con el mismo equipo que yo trabajo todos los días y me interesaba que pudiera disfrutar del laburo y que no estuviera condicionada”, agregó, contundente.

Además, la conductora que ya lleva varios años trabajando en la señal, con un mantenido éxito en diferentes ediciones de competencias gastronómicas, contó como se siente trabajando en Pasaplatos Famosos: “Yo me divierto, a mí me encanta laburar. Es un muy lindo equipo y todos los famosos que están participando de esta temporada tienen la mejor onda, así que es muy divertido. Igual acá yo no como porque lo prueban lo chefs y, además, me cuesta comer mientras trabajo”.

El papelón de Carina Zampini en vivo: "No lo puedo tragar"

Carina Zampini se convirtió en el protagonista de un polémico momento al aire de Pasaplatos Famosos, el ciclo que conduce en El Trece. La reconocida actriz y animadora se involucró en la preparación de un platillo, pero tuvo una actitud que sorprendió a sus compañeros y la hizo pasar un papelón.

La situación se dio mientras Juan Gaffuri y a Esteban Prol estaban cortando los quesos que iban a utilizar para su receta. Mientras hacía su recorrido por las islas, Zampini se topó con esta variedad de lácteos y quiso probar unos quesos de origen francés, pero no obtuvo el resultado esperado.

“Así con la cáscara no lo voy a comer. ¡Ay qué olor tiene!”, empezó por decir Zampini mientras agarraba el pedacito de queso por insistencia de los participantes. Sin embargo, decidió comerlo, pero no le gustó en lo absoluto el sabor del lácteo y se empezó a reír mientras todavía lo tenía en la boca.

Disgustada, Zampini tuvo una desopilante reacción: "Quiero escupir. No lo puedo tragar". Luego explicó por qué no le había gustado el sabor del queso: "Chicos, tiene una consistencia... Es como fea, se te hace como una pastita. Son horrendos ustedes".