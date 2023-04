Caramelito Carrizo se quebró y contó por qué su marido la dejó: "Su necesidad"

La famosa conductora habló del complicado momento que atraviesa y contó los motivos que desencadenaron su separación.

Luego de haber anunciado su separación con mucho dolor, Caramelito Carrizo rompió el silencio y contó los motivos que desencadenaron en esta situación. Tras 25 años en pareja y dos hijos en común, Damián Giorgiutti decidió terminar su relación con la conductora de forma abrupta y le generó muchísima angustia.

A semanas de haber confirmado la triste noticia, la conductora, que perdió a su hermano el año pasado, brindó una entrevista con Nosotros a la Mañana, ciclo conducido por "El Pollo" Álvarez en El Trece, y contó los verdaderos motivos de su separación. "No soy infalible. Si no me quieren más, no me quieren más", empezó por decir.

En este marco, Carrizo profundizó: "Me duele el alma y tengo que aceptarlo. No me lo veía venir. Si bien sabía que había algo que había que arreglar, especialmente el último año, imaginé que lo podíamos arreglar juntos”. Todavía angustiada por la situación, la conductora continuó: "Lo que yo más quería y siempre quise es que él sea feliz. Y si ahora su necesidad pasa por otro lado, ya… Por más que me duele el alma, el cuerpo, la piel y los huesos".

Luego, Caramelito profundizó en la intimidad de la pareja y contó por qué llegaron a ese punto sin retorno en la relación. "Quedamos frente a frente con nuestros hijos adolescentes, más grandes e independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas", reveló.

Por último habló de sus emociones a nivel personal y aseguró que está dispuesta a darse su proceso personal para atravesar la situación. "Siento que las cosas se irán acomodando, como todo en la vida. Siempre hago lo que dicta mi corazón y mi intuición", sentenció.

Caramelito Carrizo recibió un violento mensaje en vivo: "No servís ni para leer"

Cecilia "Caramelito" Carrizo se metió en la pelea entre L-Gante y Tamara Báez y sufrió en carne propia el repudio de las redes sociales. En medio del programa A la tarde, emitido por América TV, la panelista mostró una serie de mensajes que recibió por dar una información del escándalo.

“Hay una persona que me escribe por privado diciéndome que es vecina de Tamara”, contó Caramelito Carrizo, antes de agregar: “Aquí no los quiere nadie, él entra al barrio con mucha gente y hace desmanes. A la salida lo esperan sus fans. Ella es una pobre chica que está bancando todo aquí y él es un desastre”.

Tras leer eso, Caramelito mostró su enojo por lo malos modos que había tenido la mujer que le había mandado el mensaje, quién al parecer le había molestado que la propia actriz no lo hubiera leído al momento que lo envió.

“Le quiero decir a esta señora que lo estoy leyendo ahora porque cuando estoy en el programa trato de prestar atención a mi trabajo y no estoy con el teléfono ¡Porque me dice! ‘¡Te regalan Info y no servís ni para leer!’ ¡Cómo está la gente de agresiva! Te agradezco el mensaje y discúlpame que tardé en leerlo”, cerró con ironía.