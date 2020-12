La veterana actriz se confesó: "Los audios me jugaron una mala pasada".

Luisa Albinoni tuvo una eliminación conflictiva en el "Cantando 2020", luego de llegar como reemplazo de Carmen Barbieri y causar tan buena impresión que los productores decidieran incorporarla al certamen. Fuera del juego, la actriz confesó las verdaderas razones detrás de su salida: "Los audios me jugaron en contra".

"Estoy muy agradecida, ha sido una experiencia increíble. Agradezco el cariño que me dieron, como me trataron, conocí gente divina, a mis compañeros maravillosos", arrancó, en el programa "Hay que ver" (El Nueve), tras perder en un "Súper duelo" contra Agustín "Cachete" Sierra y con la polémica de los audios con su equipo de trabajo aún latente en los medios.

Y señaló: "Creo que los audios me jugaron en contra porque hay cosas que no debieran suceder, pero suceden y hay que aceptarlo. No todos nos manejamos de la misma manera, no todos guardamos los trapos sucios en casa. Para mí el grupo era bárbaro, así que me sorprendió todo esto".

Aclarando las cosas, Albinoni remarcó que no buscó ofender a nadie con sus declaraciones y afirmó: "Me encantaría que pongan los audios y sean objetivos. A lo mejor se ofendieron, pero son las palabras que digo cuando me caliento, soy de la generación Carmeliana. Pero en vez de venir a decirme algo, no me hablaron durante dos días. Creo que los dos son talentosos (en referencia a su coach y a su partenaire) y no tenían necesidad de esto".

"No les guardo rencor ni resentimiento. No hice nada malo. Yo no tengo doble cara. Si digo lo que tengo que decir y si duele lo siento, pero no soy careta para nada", cerró. Si bien se desconoce el contenido de los audios en cuestión, la actriz deslizó que su compañero se ofendió cuando ella le expresó que había cantado muy mal en una de las galas.