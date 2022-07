Canta Conmigo Ahora vs. La Voz Argentina: la guerra por el rating tuvo un final inesperado

Canta Conmigo Ahora, nuevo reality de el Trece, se enfrentó a La Voz Argentina (Telefe): cuánto rating obtuvo cada uno.

Canta Conmigo Ahora vs. La Voz Argentina: cuál tuvo más rating

Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, sigue el formato de La Voz Argentina (Telefe) pero con algunas distinciones. Ambos arrancaron con un puntaje de rating casi idéntico, pero sin embargo solo uno de los dos se consagró como el más visto.

En Canta Conmigo Ahora, los participantes que se presentan tienen el desafío de que el jurado está integrado por 100 personas, quienes deben darse vuelta y presionar el botón. En La Voz Argentina, en cambio, el jurado está conformado por cuatro artistas y cuando uno de ellos voltea para presionar el botón, el participante pasa a ser parte de su equipo. Más tarde, se hace una competencia interna de a dúos dentro de cada equipo hasta que se define al ganador final.

La Voz resultó todo un éxito, especialmente por el carisma de Lali Espósito, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti. Canta Conmigo Ahora, un formato mucho más reciente, recién está midiendo sus primeros puntos de rating. El miércoles 27 de junio, ambos llegaron a un puntaje similar en el comienzo: La Voz obtuvo 13.6 puntos y Canta Conmigo Ahora obtuvo 13.

Sin embargo, La Voz llegó a su pico con 16.9 puntos, consagrándose como el más visto del día con un promedio de 14.8 puntos, mientras que Canta Conmigo Ahora llegó a los 12.6.y obtuvo un promedio de 11.2. A pesar de esta diferencia de puntos, el nuevo programa de Tinelli fue lo más visto de El Trece y se ubicó en el top 5.

Marcelo Tinelli se burló de Fantino en Canta Conmigo Ahora

Apenas en el segundo episodio de Canta Conmigo Ahora, Marcelo Tinelli se burló de Alejandro Fantino con un comentario muy particular. Todo comenzó cuando una participante, Selene Berardone, se subió al escenario a cantar y Tinelli celebró su performance al grito de: "Pará, pará, pará..., ¡pero tremendo!". Y luego agregó, imitando al conductor de Animales Sueltos (América TV): "Pará, pará, pará que parezco Fantino. No, no...".

Alejandro Paker también se sorprendido con la voz de la participante y le dijo: "Tenés una voz increíble, la verdad... tenés un registro, tenés las notas y te sabés la letra...". Por otro lado, le marcó que la canción que estaba cantando, Cabaret, de Ana Guerra, era mucho menor que ella: "Pero para cantar esto... tenés 24 años y el personaje original tiene 18 años. Esta es tu mirada. Está dentro de un contexto de una obra, este personaje está desgarrado al cantar esto".