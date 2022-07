Canta Conmigo Ahora: la figura que le dijo que no a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli no logró convencer a una reconocida artista.

Marcelo Tinelli se está preparando para el lanzamiento de Canta Conmigo Ahora y antes del estreno ya hay una reconocida figura que le dijo que "no" a formar parte del jurado multitudinario del reality de canto que presentará este año el empresario de medios. Faltan solo días para que el conductor vuelva a la pantalla chica y los televidentes están expectantes.

Fue El Chato Prada el que reveló la información sobre quién es la figura que se negó a formar parte del reality. En el cumpleaños de Ángel de Brito, el productor fue interceptado por las cámaras de LAM, por lo que no quedan dudas de que lo que expresó es real, ya que se trata de la mano derecha de Marcelo Tinelli. El cronista le preguntó si "La China" Suárez será parte del jurado de Canta Comigo Ahora, pero la pareja de Lourdes Sánchez aseguró: "No va a estar, no". De esa forma dejó en claro que las negociaciones entre la actriz y La Flia no llegaron a buen puerto.

Semanas atrás, se supo que "La China" Suárez exigía una cifra exorbitante y aunque no trascendió cuál fue el monto exacto, se dio a conocer que estaba muy por encima de lo que la producción tenía para ofrecerle. Sin embargo, Marcelo Tinelli se prepara para volver con todo y ya se confirmó que después de un año de aunsencia, la "Enana" Feudale será una de las personas que estará a su lado en este nuevo formato que presenta a fines de julio.

Cuáles son las figuras que formarán parte del nuevo programa de Marcelo Tinelli

En LAM anunciaron quiénes son los famosos que serán parte de los cien jurados que juzgarán la performance que presente cada uno de los participantes de Canta Conmigo Ahora. Hasta ahora son diez los artistas de nivel internacional que firmaron contrato con la productora, los nombres que se dieron a conocer son nada más ni nada menos que los de: Carlos Baute, Raúl Lavié, Marcela Morelo, Manuel Wirtz, el Puma Rodríguez, Cristian Castro, Coti Sorokin, Cande Tinelli, el Bahiano y Paulina Rubio.

Por otro lado, Marcelo Tinelli confirmpo que el resto de los jurados estará conformado por personas que no son conocidas en los medios pero que "la rompen" en las redes o que tienen talento a nivel musical y que son muy diversos, lo que hace interesante que el participante tenga que captar la atención de todos los miembros del jurado.