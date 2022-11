Canta Conmigo Ahora: el llanto de un participante conmovió a Marcelo Tinelli

El conductor de El Trece se emocionó con la alegría de Julián Burgos, quien se convirtió en el nuevo finalista del certamen.

Un participante de Canta Conmigo Ahora se quebró al convertirse en nuevo finalista del certamen. Marcelo Tinelli no pudo mantenerse al margen y también se conmovió con la imagen que transmitió su programa en El Trece.

“Señores, hasta acá llegamos con el gran ganador de esta noche”, anunció Marcelo Tinelli, luego de dar a conocer el puntaje. "Julián Burgos, 35 años, de Córdoba. Te queremos, felicitaciones, te lo mereces”, agregó el conductor.

El participante cordobés Julián Burgos se desplomó en el suelo al enterarse que es uno de los 17 finalistas del certamen tras imponerse en la definición a Alicia Vázquez.

“Muchas gracias, no puedo más, perdón, no me gusta llorar, son muchas cosas”, lanzó Burgos, a quien le falta una de sus extremidades, todavía embargado por la emoción.

La frase de Marcelo Tinelli que cambiaría su rumbo en el Trece

Frente al inestable rendimiento de Canta Conmigo Ahora en la pantalla de El Trece, el futuro de Marcelo Tinelli dentro de la señal empezó a flaquear. Tras más de una década en el programa que lidera Adrián Suar, el conductor aseguró que su contrato finalizaría a fin de año. Sin embargo, una reciente entrevista, Tinelli cosechó aún más dudas sobre su futuro en la pantalla chica.

En una reciente entrevista que brindó con Implacables, ciclo conducido por Susana Roccasalvo por El Nueve, Tinelli volvió a reafirmar que finalizó su contrato con El Trece. Sin embargo, habló con mayor profundidad y explicó que todavía no da por perdido nada, ya que tiene propuestas para volver a ofrecer al canal de Adrián Suar y continuar en la pantalla chica el año próximo.

"Nosotros terminamos el contrato con El Trece, pero bueno, mañana tenemos una reunión con Adrián Suar", reveló Tinelli. Luego añadió esperanzado: "Me encantaría seguir en el canal, son 17 años trabajando ahí. Es un medio donde me siento cómodo".

Sin embargo, Tinelli también profundizó sobre la posibilidad de que su propuesta quede descartada en El Trece y aseguró que "no piensa dejar de trabajar". "Yo quiero seguir trabajando, no sé de qué manera ni de qué forma, pero tengo ganas de volver a lo que es humor", enfatizó. Por último, concluyó: "Quiero encontrarle la vuelta al tema del humor, para mí es algo que pega mucho y la gente lo pide en todo momento".