Candelaria Tinelli habló de su deseo de ser mamá junto a Coti: "Obvio"

La reconocida cantante analizó la idea de formar una familia junto a su pareja y sorprendió con una fuerte declaración.

Cande Tinelli se refirió a sus deseos de convertirse en mamá. La cantante se encuentra en pareja con Coti Sorokin hace ya dos años, motivo por el que empiezan a proyectar un futuro en conjunto. Precisamente, en sus planes podría caber la posibilidad de formar una familia.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Cande Tinelli habló de su presente amoroso y sus proyectos a futuro en pareja. Actualmente, ambos cantantes trabajan en conjunto en Canta Conmigo Ahora y se muestran muy enamorados en la pantalla de El Trece, motivo por el que fueron consultados por la posibilidad de formar una familia.

Cuando fue consultada por la posibilidad de convertirse en madre, la hija de Marcelo Tinelli contestó con seriedad: "En este momento la verdad que no". Sin embargo, tampoco descartó la idea en un futuro y aseguró que se encuentra entre sus planes. "Pero obvio que es algo que en la vida no quiero dejar de tener la experiencia de ser madre", determinó.

Más allá de que la idea de ser madre está dentro de sus planes, Tinelli aprovechó la entrevista para hacer una queja en cuanto a las insistentes preguntas de las personas. "Están a full preguntándome eso. Como que ya me ven grande, como 'vamos, se viene el bombo'", confesó.

Fuerte cruce entre Cande Tinelli y Ángel De Brito: "Te traiciona por atrás"

Ángel De Brito y Cande Tinelli protagonizaron un acalorado cruce en televisión que terminó por sacar a la luz viejas internas entre ambos mediáticos. Luego de un irónico comentario por parte de la cantante, el periodista no se quedó callado y le contestó fiel a su estilo. "A mi me chupa todo un huevo", determinó De Brito al aire en su programa sobre las declaraciones de Tinelli.

Todo comenzó en una nota que Cande Tinelli brindó con LAM tras confirmarse que sería jurado en el nuevo programa de su papá, Marcelo Tinelli. Sin embargo, antes de que el cronista pudiera hacerle alguna pregunta, la cantante lanzó una fuerte acusación hacia Ángel De Brito. "Ángel un saludo, tirame buena onda este año por favor", dijo "Lelé". Y luego enfatizó: "Siempre la mejor obvio. Pero viste, hay que tener cuidado con Ángel, es picante el wacho, te traiciona por atrás".

Ante las declaraciones que brindó la hija de Marcelo Tinelli con su programa, Ángel De Brito no se quedó callado y le contestó de forma contundente. "A mi me chupa un huevo, yo tengo la mejor de las ondas, pero los jurados nuevos de Tinelli no empiecen a bardearme, seas la hija, el primo, el yerno...", comenzó por decir el periodista.

Posteriormente, De Brito se dirigió de forma directa a Cande Tinelli. "Y sí, traición es por atrás, traición por adelante es muy difícil, empecemos por ahí", lanzó De Brito y luego ironizó: "A Cande no sé qué le pasa conmigo... Algo debo haber dicho, seguro... Habría que googlearlo".