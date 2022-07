Cande Tinelli y Coti: qué diferencia de edad se llevan y cómo se conocieron

La segunda hija de Marcelo Tinelli y el intérprete de Antes que ver el sol están en pareja hace más de un año y actualmente trabajan juntos en Canta Conmigo Ahora.

Cande Tinelli y Coti Sorokin son una de las parejas del espectáculo más comentadas por su participación en el jurado de Canta Conmigo Ahora. La hija de Marcelo Tinelli y el cantante de Nada De Esto Fue Un Error viven juntos en Madrid desde hace meses pero actualmente están radicados en Argentina por este proyecto laboral.

Tinelli y Sorokin blanquearon su romance en sus redes sociales en noviembre del 2020, por lo que ya van casi dos años de relación entre los artistas. La pareja en aquel momento también confirmó su noviazgo en una presentación en la que se mostraron juntos en el escenario.

El periodista Ángel de Brito fue quien tuvo la primicia, al contar que había hablado con la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino y que ella misma le confirmó la noticia. El conductor de LAM reveló que la pareja se habría conocido en el autoconcierto de Coti en el Hipódromo de Palermo. Uno de los datos más comentados cuando se blanqueó la relación fue la diferencia de edad de la pareja: 18 años, ya que él tiene 49 y ella, 31.

La influencer que primero señaló un posible acercamiento entre Coti y Candelaria fue Juariu, quien descubrió que ambos pasaban unos días de relax en Mendoza, aunque en ese momento solo se trataba de rumores.

Marcelo Tinelli sobre su entusiasmo por Canta Conmigo Ahora

"Me produce la misma sensación que cuando arranqué VideoMatch. Es como empezar de cero algo, desaprender lo aprendido y aprender algo nuevo. Yo no sabía qué iba a pasar con VideoMatch en marzo de 1990, y con este programa me pasa exactamente lo mismo", soltó Tinelli sobre la adrenalina previa al estreno de Canta Conmigo Ahora, ciclo cuya primera emisión logró un muy buen rating, con picos de 17 puntos. Y agregó: "Siempre digo que el día que no me pase eso me voy. Amo la televisión abierta y la defiendo. Siento que es un medio que, como lo tenemos tan cerca, muchas veces lo subestimamos".

Tinelli reflexionó sobre el rol de la televisión como contenido audiovisual, en medio de una crisis de esa industria tras el advenimiento de lo digital y el streaming, y enunció: "Para mí es una herramienta maravillosa para ayudar a un montón de gente invisibilizada, sin recursos, que por ahí no tiene posibilidades económicas para ir a ver una obra de teatro o ir al cine. La tele te levanta el ánimo, te hace emocionar, te acompaña".