Cande Tinelli destrozó a Coti tras la separación: "Los hombres son tan boludos"

Cande Tinelli confirmó que se tomó un tiempo con Coti Sorokin y le tiró un fuerte mensaje.

Candelaria Tinelli habló por primera vez sobre los rumores de separación de Coti Sorokin, que salieron a la luz a comienzos de septiembre de 2022. Luego de varios días de silencio y muchas indirectas por redes sociales, la diseñadora confirmó que se tomaron un tiempo.

Cande y Coti llevaban dos años de relación y estaban trabajando juntos en Canta Conmigo Ahora (El Trece), el nuevo reality de canto conducido por Marcelo Tinelli en el que ambos formaban parte del jurado. Sin embargo, de un día para el otro Sorokin desapareció del programa y corrió el rumor de que se habían separado. En este contexto, la modelo brindó su testimonio.

"En este momento se puede decir que hay un impasse con Coti o una separación, ¿no?", le preguntó un movilero de LAM (América TV). "Sí, estamos en un impasse. Pero prefiero no hablar, está todo bien. La mejor siempre, lo adoro", confirmó Cande.

Cuando el notero le preguntó por las indirectas que publicó Coti en redes sociales, expresó: "Sí, está muy posteador, no sé qué le pasa. Es que los hombres son tan boludos, la verdad... ¿Qué querés que te diga? Son boludos, chicos. Vamos, media pila... Pero bueno, lo quiero. Yo también subo frases, todos lo hacemos. Siempre uno tiene frases guardadas y cada tanto la tirás", reflexionó.

Más allá de toda esta situación, la hija de Marcelo Tinelli aseguró que se siente muy bien y en un buen momento de su vida. "Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante Me agarró bien parada. Estar laburando, en familia y super contenida, todo eso ayuda un montón", profundizó. Cuando el periodista le preguntó si había posibilidades de reconcilación, respondió: "Ni idea, no sé ni qué me voy a poner ahora. No sé".

Cande Tinelli reveló por qué Coti Sorokin se fue de Canta Conmigo Ahora antes de tiempo

Sobre la ausencia de Sorokin en Canta Conmigo Ahora, la influencer explicó que se fue porque estuvo muy ocupado con su gira. "Ahora volvió, se tenía que ir por esos compromisos, pero yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, con el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final, si es que se puede. Yo quiero cuidar lo que hago", cerró.