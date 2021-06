Durante una entrevista de Viviana Canosa al Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Carlos Bianco, el panelista Carlos Campolongo lanzó un desagradable comentario que no pasó desapercibido y que fue medianamente emparchado por la conductora. El histórico periodista se olvidó el micrófono abierto y se escuchó todo.

Sin lograr que hablara mal del exministro de Salud Ginés González García - a raíz del escándalo que desató el Vacunatorio VIP- Viviana Canosa le pidió a Bianco que le recomendará alguna serie a Mauricio Macri, dadas las últimas declaraciones del exmandatario en la mesa de Juana Viale, donde puntualizó que cuando gobernaba cortaba la jornada de trabajo a las 19 para poner Netflix por recomemdación de "La Hechicera" (calificativo que utilizó para referirse a su esposa, Juliana Awada).

"No miro series. Le puedo recomendar algún libro. La verdad es que no conozco series", expresó Bianco, con sinceridad, a lo que Canosa le retrucó que le diga entonces una sugerencia literaria para Macri. "La comunidad organizada, de Juan Domingo Perón", contestó el Jefe de Gabine de PBA, antes de que el panelista Carlos Campolongo lanzase un desubicado comentario que salió al aire.

"Pero qué va a leer este", comentó Campolongo en tono despreciativo y de ninguneo a Bianco, quien optó por no darle entidad al comentario y seguir con la entrevista. Tratando de emparchar la situación, Canosa lanzó un "acá se ríe Campolongo" y siguió la entrevista indagando en la historia personal del funcionario.

Lágrimas de cocodrilo: Viviana Canosa lloró por los muertos de COVID-19

La conductora macrista y antiderechos Viviana Canosa lloró al aire de su ciclo Viviana con vos (A24) por todas aquellas personas que murieron de COVID-19 y por quienes transitan el dolor de haber perdido a un ser querido por dicho virus. El llanto fue tan solo un par de días después de que menospreciase la labor de los trabajadores de la salud, cuando declaró que "los médicos tienen más miedo que los pacientes".

El miércoles pasado se reportaron 587 fallecimientos como consecuencia de la enfermedad que afecta a todo el mundo, el coronavirus. En medio de una entrevista a Matías Almeyda -quien perdió a su padre por complicaciones derivadas del COVID-19- se quebró en llanto y confesó: “Hoy estoy también haciendo el duelo que no pude hacer nunca por la muerte de la abuela de mi hija Martina, Berta”.

"Toda la gente en sus casas está haciendo un duelo. Todos perdimos a alguien y no lo pudimos despedir. A mí no me importa llorar en televisión. Me parece que esto es amor y familia. Que esto es Dios y que esto es estar cerca del otro”, remarcó, Canosa, férrea opositora de las medidas de cuidado sanitario implementadas por el Gobierno de Alberto Fernández.