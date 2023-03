Camila, La Tora y Coti denunciaron a Romina y terminaron a los gritos

En medio de El Debate Camila, "La Tora" y Coti pidieron la palabra y aniquilaron a Romina, desestabilizando el orden y logrando que hasta los analistas se metiesen en la pelea.

El Debate de Romina tras su eliminación de Gran Hermano (Telefe) estuvo lleno de momentos picantes, reveladores y de confrontación, pero una de las instancias más álgidas del programa se vivió cuando la exdiputada debió escuchar las recriminaciones y denuncias que le hicieron algunos de sus excompañeros en el juego.

Sentada en el medio del estudio Romina Uhrig se sometió a las preguntas de los analistas, quienes en determinada instancia de la charla ansiaron saber el detrás de escena de su pelea con "Alfa" y obtuvieron una sincera respuesta del otro lado: "Pegamos mucho cariño con Alfa. Lo que pasó con Alfa fue como en una pareja. Lo veía más grande y cascarrabias, pero no me importaba porque lo veía muy buen tipo. Después me fui cansando y agotando de él. Eran siempre peleas. Por los dos decidí terminar así porque no nos llevábamos bien".

Una vez que Romina terminó de explicar el por qué de su pelea con el veterano de la casa, Camila Lattanzio -una de las últimas "hermanitas" que entró al juego y quedó eliminada- tomó la palabra para denunciarla: "Eso fue hasta que llegué yo. Me trataste súper mal, me hiciste bullying adentro de la casa y me sorprende realmente que siendo exdiputada y representando a todo el país hayas tenido ciertos comentarios conmigo".

Con una sonrisa de incredulidad Romina contestó tajante: "no me voy a enganchar en lo tuyo. Tenés mucho odio adentro, sacalo porque te va a hacer mal. Yo no me lleno de odio". Aplacando a Camila, se desató una tormenta de malestar y rabia en el estudio de Telefe y varios exsparticipantes tomaron el micrófono para denostar a Romina.

La siguiente en fulminarla fue Lucila "La Tora", que se mostró enojada por un episodio que vivió mientras estaba con su mamá dentro de la casa: "con ella me llevaba bien hasta que vi después los tuits de mi vieja, donde ella opinaba de mi relación con ella y de por qué la trataba mal. Mi vieja estaba llorando porque mi mejor amigo falleció de COVID-19. Si queres opinar de alguien que sea de la relación que tenés vos con tu mamá. Me decepcioné".

"No hablé mal de ella. Al principio entraste bien, pero luego no me gustó para nada como tratabas a tu mamá. La gente más grande, de antes, tiene otros pensamientos y otras formas. Para respetar primero al otro hay que respetar primero a los padres", le retrucó Romina marcando una diferencia con "La Tora". Coti, la correntina, aprovechó para colgarse del clima tenso, y agregó a los reclamos: "me dijiste que yo era una mala persona, mala leche y mala mina. Me dijiste gorda, no te hagas la desentendida. Todo el tiempo criticabas".

La defensa de Daniela y el escrache de Sol Pérez a Agustín

Pero no todos fueron golpes para Romina: Thiago, Ariel, Cata, "Alfa" y Daniela elogiaron a su excompañera del certamen. Esta última participante decidió ir por más y arremeter contra todos los eliminados del juego: "Todo esto es un golpe bajo porque Romi estuvo 5 meses aislada y no vio nada. Quiero que sepas Romi que todos ellos hablaron mierdas de vos adentro y afuera de la casa, ya lo vas a ver después. Atacarla así me parece una falta de respeto".

Eso generó que Agustín Guardis, uno de los exs más controvertidos, quisiese ensuciar a Romina y al panel de analistas burlándose de ellos pero terminase siendo ubicado por Sol Pérez. Implacable, la ganadora de The Challenge Argentina dejó mudo al libertario poco querido en las redes con un atronador: “no te metas con nuestro trabajo”.