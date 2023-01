Camila Homs le puso una fuerte condición a De Paul para ver a sus hijos

Revelan el detalle que Camila Homs le prohibió a Rodrigo de Paul para ver a sus dos hijos en común.

Salió a la luz que Camila Homs le habría impuesto una contundente condición a Rodrigo de Paul en relación a los dos hijos que comparten en común: que los niños no estén en contacto con Tini Stoessel, su pareja actual.

La relación de Homs y De Paul llegó a su fin en muy malos términos, con una denuncia judicial de por medio por parte del futbolista tras las amenazas que recibió de la modelo vía WhatsApp. Tal como se supo en aquellos chats filtrados, ahora se confirmó que Camila no quiere que sus hijos se crucen con Tini.

Paula Varela contó en Socios del Espectáculo (El Trece) que Camila "no quiere que Tini tenga contacto con los chicos". "Esto ha sido un pedido expreso. Por eso cada vez que Rodrigo ve a sus hijos tiene que estar la niñera, porque no quiere que compartan con Tini", aseguró. Y subrayó que "Rodrigo inició una causa penal porque está muy cansado de las tremendas amenazas que está sufriendo hace mucho tiempo".

Camila utilizó todo lo legal, ella decía 'la compensación es un resguardo que quiero tener para mis hijos' y sin embargo, todo quedó a nombre de ella. Los chicos van a cumplir 18 años y la que va a seguir cobrando esa compensación es ella, así que esa es una de las primeras mentiras. La segunda mentira que se dijo es que él no veía a los hijos", sumó la periodista. Asimismo, desmintió que no fue De Paul quien eligió estar lejos de sus hijos durante el Mundial Qatar 2022, sino que fue Camila quien le prohibió verlos.

El futbolista le había pedido a Camila que enviara a sus hijos en avión con la niñera y con su madre, algo que ya habían hecho varias veces, pero Homs se resistió. "Antes de ir al Mundial, Rodrigo pidió ver a los hijos. Incluso la madre de Rodrigo, que estaba en Qatar, se ofreció a ir y volver con la niñera y los nenes como habían hecho antes del mundial, que estuvieron 15 días con el padre en Madrid, y ella dijo que no. Obviamente, como un capricho, porque ahora utiliza a los hijos", apuntó Varela.

Por último, la periodista aseguró que De Paul "trata de cumplir todo lo que Camila le pidió a rajatabla, porque tienen estipuladas fechas que se han cumplido hasta el momento", pero que lo que no se cumplió "fue cuando pidió que los chicos vayan a la final, que ella no se los quiso mandar".

Los dichos de Camila Homs sobre Tini Stoessel

Recientemente, también se supo que la hija de Camila Homs quería ir al recital de Tini, ya que es muy fanática, pero que su madre no se lo permitió. Además, se filtró un chat en el que Homs apunta duramente contra Tini: "Merecés lo peor vos y la puta de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo”. En aquella misma conversación, se puede ver cómo Camila le prohíbe a De Paul que sus hijos vean a Stoessel: "Ya te dije, que (Tini) no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más".