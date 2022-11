Camila Homs habló sobre Tini y la "mufa" contra De Paul en Qatar

La expareja del futbolista reveló cuál es su perspectiva de la selección luego de su derrota con Arabia Saudita en el primer partido del Mundial.

Los ecos de la derrota de la Selección Argentina contra Arabia Saudita en el primer partido del Mundial Qatar 2022 aún resuenan en el país, incluso el mundo del espectáculo y la farándula estuvieron involucrados ante los resultados. Al ver el bajo rendimiento de Rodrigo De Paul durante el partido, muchos fanáticos tildaron a Tini Stoessel, pareja del volante, de "mufa", ya que los botines del futbolista llevaban sus iniciales. En este marco, Camila Homs habló sobre el tema públicamente.

Desde que se confirmó la separación de De Paul con Homs y, posteriormente, su relación con Tini Stoessel, la gente intentó enfrentar a las mujeres, pero ninguna de las dos decidió sumarse a la polémica y eligieron mantener un perfil bajo al respecto. Sin embargo, luego de la oleada de críticas que recibió la cantante, Homs decidió hablar sobre ella e incluso la defendió públicamente en diálogo con Socios del Espectáculo.

En un principio, Homs declaró que vio el partido en su casa y alejada de la polémica. "Fue una lástima la derrota, pero lo viví tranquila, mirando un partido de la selección", reveló la infleuncer sobre las sensaciones que le quedaban luego de los resultados. Fue en este marco que el notero aprovechó para consultarle su opinión sobre las críticas que persiguieron a De Paul y la intérprete de La Triple T.

"La gente es mala. Pobre chica", empezó por decir Homs sobre el hostigamiento que sufrió la cantante en redes. Luego, algo incómoda, sentenció: "No voy a hablar de eso, está todo bien. Me parece que ella no tiene nada que ver, es algo del partido, que puede ir bien o puede ir mal".

El acercamiento de De Paul con una amiga de Tini Stoessel: quedó en offside

Para Rodrigo de Paul son horas muy turbulentas. Luego de que la Selección Argentina perdiera 2-1 con Arabia Saudita en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, al mediocampista lo descubrieron teniendo un acercamiento con una amiga de su pareja, Tini Stoessel.

Curiosamente, la cuenta de Instagram @Gossipeame advirtió que De Paul le puso un "me gusta" a una foto sin ropa de Carola Gil, una joven que vive en Barcelona y que es nada menos que una de las mejores amigas de la cantante e intérprete del hit "La Triple T".

La captura de pantalla se viralizó rápidamente en las redes sociales y las especulaciones no tardaron en llegar. Lo curioso es que Carola subió la foto hace algunas horas y que el "me gusta" se dio mientras De Paul se encuentra en el Mundial de Qatar 2022 junto a la Selección Argentina.

"Sigue estando el like de De Paul a la amigui de Tini, tienen que seguirlo a él para verlo! No les puedo explicar todo! jajajaaja Kien só", indicó la dueña de la cuenta @Gossipeame, que insistió con la idea de de el mediocampista tiene interés en la amiga de Tini.