Camila Homs fue lapidaria sobre el nuevo look de De Paul: "Y sí"

La ex de Rodrigo De Paul fue terminante cuando le preguntaron por el nuevo look del futbolista. El ex jugador de Racing se tiñó de rubio y causó furor en las redes sociales.

23 de septiembre, 2022 | 17.12

Camila Homs se pronunció sobre el nuevo look de Rodrigo De Paul. El futbolista argentino, quien actualmente juega en Atlético de Madrid, se tiñó de rubio y causó furor en las redes sociales. De hecho, también llamó la atención de su expareja, quien fue consultada sobre el tema y su opinión fue lapidaria. "Viste que De Paul se tiñó de rubio, ¿qué te parece?", le preguntaron en Socios del Espectáculo a Camila Homs. Lejos de esquivar la pregunta, la madre de los hijos del futbolista contestó: "Vi una foto de la Selección, porque sigo a la Selección, y sí. Suele hacer cosas alocadas. Todo bien". De este modo, Camila Homs fue directa y concisa sobre el nuevo look de Rodrigo De Paul, quien en la Selección Argentina ya fue bautizado con un nuevo apodo. De acuerdo a los últimos videos que se viralizaron de los entrenamientos, los jugadores de la delegación comandada por Lionel Scaloni lo llaman "Diosito" (en alusión a Juan Pablo Borges, personaje de El Marginal). MÁS INFO Televisión De Paul, a los empujones e insultos con Messi en pleno entrenamiento: "Bobo" La emoción del peluquero que tiñó a De Paul: "Me puse a llorar" Cada vez falta menos para que empiece el Mundial de Qatar 2022 y la fiebre mundialista no para de crecer. En ese sentido, la Selección argentina atraviesa un gran momento de popularidad y representatividad entre los argentinos, con un gran fanatismo por parte de todos. En las últimas horas, una noticia que generó mucho revuelo fue el nuevo look de Rodrigo de Paul, que apareció teñido de rubio. Y ahora apareció el encargado de la nueva imagen del novio de Tini Stoessel, que dialogó con TN y reveló toda su emoción por haber conocido a las más grandes figuras de La Scaloneta. "Todo empezó porque le escribí a Dani (Ale), el peluquero de la Selección para ofrecerle unos productos y ponerme a disposición si necesitaba algo en Miami", comenzó contando Agustín Rodríguez, un joven cordobés de 24 años que se mudó a Miami junto con su familia hace 9 meses. Cuando Rodríguez fue a ver al peluquero de la Selección, el especialista le preguntó si sabía hacer color, ya que había "uno de los chicos" que se quería teñir, aunque no le dijo de quien se trataba. "Fui a la pieza de Dani y de repente entraron De Paul, Di María y Papu Gómez escuchando música con parlantes, tomando mate, como si fuera un viaje de egresados", sumó el peluquero radicado en Miami.