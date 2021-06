Cambios de horario: La Voz pasaría al prime time y desplazaría a Doctor Milagro

Los fanáticos de la novela turca expresaron su descontento con el supuesto cambio de grilla de Telefe y Soledad Pastorutti, jurado del reality, calmó las aguas.

Faltando pocas emisiones para el gran final de MasterChef Celebrity 2 Telefe estrenará una nueva temporada de La Voz Argentina, y en las redes ya empezaron a circular fuertes sospechas de que la telenovela turca Doctor Milagro sería la gran perjudicada en la redistribución horaria de la señal.

La novela turca se ganó el corazón de los televidentes y desafío todos los parámetros del rating al hacerse de picos sólidos de 17 puntos y ganarle con soltura a la competencia, ShowMatch La Academia (El Trece). La noticia de un posible cambio de horario que perjudique a la novela hizo que los fanáticos salieran al cruce de Telefe en redes sociales y que Soledad Pastorutti, jurado de La Voz, saliese a calmar las aguas.

"Ya me enganché con la novela de Doctor Milagro, espero que no la cambien de horario por este programa nuevo, porque ustedes Telefe son de temer", escribió una seguidora preocupada. "Voy a hablar con los jefes para que te respeten!!! También me gusta la novela!!", expresó La Sole y dejó muy en claro que ella también es fan de Doctor Milagro.

Si bien no hay un horario confirmado para La Voz Argentina, el reality de canto llegará a Telefe llegará el jueves 24 de junio, después de la gran final de MasterChef Celebrity 2. Con la conducción de Marley y un jurado de lujo: Montaner, Lali, Soledad, Mau y Ricky. La Voz buscará mantener los números de rating que le ganen a El Trece.

MasterChef Celebrity volvió a humillar a Jorge Lanata en el rating en la TV argentina

En otra batalla por el rating en la televisión abierta en Argentina durante este domingo 13 de junio de 2021 por la noche, MasterChef Celebrity 2 destrozó a Periodismo Para Todos (PPT). El programa conducido por Santiago del Moro alcanzó los 20.7 puntos de promedio mientras que el liderado por Jorge Lanata llegó a los 10.8, por lo que lo duplicó.

De acuerdo con los portales especializados, la gala de eliminación del reality show de cocina de Telefe que terminó con el adiós a la periodista María O´Donnell fue fulminante para el comunicador del Grupo Clarín, que otra vez no estuvo a la altura de las expectativas del regreso de su ciclo en cuanto al encendido.

Luego de que el ex Página 12 Jorge Lanata haya dicho que O´Donnell estaba en MasterChef "solamente para buscar fama y reconocimiento", uno de los tres jurados despidió a la reportera a puro elogio: "María, una mujer periodista, de una profesión considerada muy seria... Agradezco mucho que nos consideres un lugar serio para venir. He escuchado críticas sobre cómo una periodista podía estar jugando a la cocina, y te felicito por hacerlo”. La segunda edición del certamen gastronómico se acerca a su final y apenas quedan ahora cinco concursantes: Candela Vetrano, Georgina Barbarrosa, Claudia "La Gunda" Fontán, Gastón Dalmau y María Sol Pérez.