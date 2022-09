Calu Rivero reveló cómo logró perdonar a Juan Darthés: "Muy difícil"

La actriz oriunda de Catamarca habló sobre su sanación tras lo vivido hace dos años en las grabaciones de Dulce Amor. Calu Rivero fue la primera en denunciar a Juan Darthés en los medios.

Calu Rivero habló sobre cómo logró perdonar a Juan Darthés tras las experiencias de acoso sexual que asegura haber vivido con el actor. La artista abrió su corazón y contó por qué decidió que ese era el mejor camino para tener una vida plena.

"Esto es re polémico y lo sé y trabajé mucho en todo tipo de espiritualidades. El perdón desde un lugar para que yo avance. Cuando uno odia o tiene bronca, el que se envenena con ese sentimiento es uno. Vos cuando tenés bronca no le hacés algo a la otra persona, te hacés a vos", comenzó su descargo la actriz de proyectos como Patito Feo y Campanas en la Noche.

Rivero dialogó con el equipo de Nadie Dice Nada en Luzu TV y contó cómo logró sanar lo sucedido en las grabaciones de la tira Dulce Amor, en la que su personaje estaba en pareja con el del actor denunciado por varias actrices por abuso sexual. "Para mí fue muy difícil pero lo trabajé mucho con un amigo que es astrólogo hindú. Cuando entendés que es para vos es muy sanador", concluyó la catamarqueña.

Calu Rivero sobre la poca empatía que recibió cuando denunció a Juan Darthés

"Yo no pude defenderme, no tenía las herramientas para frenar un montón de cosas, cosas mediáticas que se decían. No las tenía realmente… Todo lo que pude aprender con respecto a ser mujer, lo aprendí a través del dolor, pero hoy lo agradezco", comenzó la actriz en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y agregó: "El dolor es parte de la vida y entiendo ahora el dolor como crecimiento. Incluso cuando es algo lindo, yo me mudé a Nueva York, feliz estaba. Pero había un dolorcito de dejar mi comunidad acá, mi familia, mi perra. Entender que el dolor es el que nos ayuda a crecer a mí me ayudó mucho".

Rivero habló del momento en que decidió alejarse de la exposición masiva para sanar todo lo vivido. "Cuando pude frenar, entendí que no quería seguir generando cosas que me hacían sentir vacío. Porque yo no podía actuar, no sentía en las tripas el deseo. Seguía con mi manager fuera del país aceptando castings de afuera hasta último momento, aunque sabía que le iba a escribir ‘no llegué a hacerlo'", concluyó la actriz que comenzó su carrera artística en su adolescencia.