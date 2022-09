Calu Rivero reapareció y dio la noticia más esperada con Aíto de la Rúa

La actriz habló con dos programas distintos y se refirió tanto a sus proyectos laborales como personales. Qué dijo.

Calu Rivero rompió el silenció para hablar de distintos temas vinculados a su actualidad laboral. La actriz está en medio del lanzamiento de un podcast y en paralelo, compartió la noticia más esperada que involucra a su pareja Antonio De La Rúa.

A través del móvil de LAM por América TV, Calu Rivero se refirió a su presente por fuera del mundo de la actuación luego de haber brindado otra entrevista al programa Nadie Dice Nada, conducido por Nico Occhiato en Luzu TV. En esta oportunidad, no solo dialogó sobre su trabajo, sino que anunció que está embarazada.

"Todo tiene que ver con todo, el momento en el que sucede. Poder compartirlo hoy en el podcast y en las redes el proceso de que yo hoy ya lo sané. La vida viene cuando hay sanación en mi caso", expresó la actriz sobre su momento personal. Además detalló sobre su vínculo con "Aíto" De La Rúa, con quien había estado en pareja hace trece años.

"No ando contando los besos, la cosa. En las redes si vos no hablás no existe. Quedamos siempre muy bien porque es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba volver", dijo al respecto. Durante un largo tiempo, Calu tomó la decisión de cerrar todas sus redes sociales y contó por qué lo hizo.

"Fue muy lindo porque hace que te puedas meter más en ese viaje que estás viviendo, sin la opinión del otro. Sin esa necesidad propia de querer comunicarlo, mostrarlo", sostuvo refiriéndose al armado de su podcast. En última instancia, deslizó que en el mismo habla sobre lo sucedido con Juan Darthés, a quien lo denunció por acoso sexual.

Calu Rivero explotó contra un movilero de Intrusos

“Calu” Rivero estuvo en La Feria del Libro para presentar su nuevo libro junto a Vivek Varma, Abre Tus Puertas. Muchos periodistas de canales de espectáculos se le acercaron para entrevistarla, pero cuando un movilero de Intrusos (América TV) intentó conversar con la actriz, ella reaccionó de una manera inesperada.

“Vamos a intentar hablar con Calu Rivero”, relató el movilero del programa conducido por Flor de la V, Alejandro Guatti. Acto seguido, se llevó una sorpresa por el trato que le dio “Calu”, quien se estaba sacando fotos con sus fanáticos mientras presentaba el libro.

“No voy a dar notas, ya te expliqué. Así que pido respeto”, le contestó Rivero con un tono de voz sereno, mientras hacía un gesto de rogar con las manos. “Está bien, pero simplemente queríamos saber del libro y de vos…”, insistió el periodista. “No, porque no es eso lo que te interesa”, contestó “Calu”, tajante.

“Y además, una de las cosas en las que yo creo es en el autocuidado y el respeto. No les voy a dar la nota porque es un programa que difama”, agregó “Dignity”, quien desde hace años está muy abocada en la espiritualidad. Cuando el movilero le preguntó si su enojo era porque en el programa trataron un tema relacionado a su hermana, “Calu” lo negó.